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Ревизор
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Спектакль Ревизор

Постановка
Сфера 12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Первое обращение к великой комедии Гоголя от московского театра «Сфера»

Московский драматический театр «Сфера» впервые обращается к культовой пьесе Николая Гоголя «Ревизор», одной из вершин его творчества как драматурга. История о провинциальном городе, который ждет приезда ревизора, продолжает волновать зрителей, ведь даже спустя почти два столетия после написания пьеса сохраняет свою актуальность.

Переполох и чиновничьи грехи
В городе начинается переполох: вскоре должен приехать ревизор из Петербурга, и каждый чиновник боится, что его тайны выйдут на свет. Когда в гостинице появляется молодой человек, похожий на столичного чиновника, его принимают за ревизора, что приводит к целой череде забавных и трагичных событий.

Актуальность Гоголя сегодня
Режиссер спектакля Сергей Виноградов подчеркивает, что «Ревизор» не теряет своей актуальности и по сей день. Он считает, что русская драма началась именно с этой пьесы, так как до нее не существовало произведений такого уровня драматургии. Гоголь блестяще раскрывает проблему чиновничества, и его история остается животрепещущей и сейчас.

Идеальная конструкция пьесы
«Ревизор» — это пьеса с идеально выстроенной конструкцией, в которой Гоголь потрясающе описал человеческие слабости и пороки, особенно чиновничество. История, хоть и неприятная, раскрыта с яркой сатирой, что делает её не только исторически важной, но и вечной.

Режиссер
Сергей Виноградов
Сергей Виноградов
В ролях
Александр Филатов
Павел Степанов
Александр Пацевич
Александр Пацевич
Александра Чичкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
18:00 от 2500 ₽
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