Спектакль Ревизор

Первое обращение к великой комедии Гоголя от московского театра «Сфера»

Московский драматический театр «Сфера» впервые обращается к культовой пьесе Николая Гоголя «Ревизор», одной из вершин его творчества как драматурга. История о провинциальном городе, который ждет приезда ревизора, продолжает волновать зрителей, ведь даже спустя почти два столетия после написания пьеса сохраняет свою актуальность.

Переполох и чиновничьи грехи

В городе начинается переполох: вскоре должен приехать ревизор из Петербурга, и каждый чиновник боится, что его тайны выйдут на свет. Когда в гостинице появляется молодой человек, похожий на столичного чиновника, его принимают за ревизора, что приводит к целой череде забавных и трагичных событий.

Актуальность Гоголя сегодня

Режиссер спектакля Сергей Виноградов подчеркивает, что «Ревизор» не теряет своей актуальности и по сей день. Он считает, что русская драма началась именно с этой пьесы, так как до нее не существовало произведений такого уровня драматургии. Гоголь блестяще раскрывает проблему чиновничества, и его история остается животрепещущей и сейчас.

Идеальная конструкция пьесы

«Ревизор» — это пьеса с идеально выстроенной конструкцией, в которой Гоголь потрясающе описал человеческие слабости и пороки, особенно чиновничество. История, хоть и неприятная, раскрыта с яркой сатирой, что делает её не только исторически важной, но и вечной.