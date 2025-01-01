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Чагин
Билеты от 3000₽
Киноафиша Чагин

Спектакль Чагин

Постановка
Современник. Другая сцена 16+
Продолжительность 3 часа 55 минут, 2 антракта
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Премьера спектакля по роману Евгения Водолазкина

Есть воспоминания, которые бережно хранишь в сердце, а есть то, что хочется навсегда вычеркнуть из своей жизни. Но Исидору Чагину это недоступно: наделенный уникальной способностью запоминать абсолютно все, он невольно оказывается заложником собственной памяти.

Как распорядиться своим даром, казалось бы, обыкновенному человеку со скучной работой, типовой квартирой и ничем не примечательной жизнью? Вопрос, который поднимается в спектакле, находит отклик в каждом из нас. Ведь дар на самом деле есть у каждого, а вот использовать его во благо умеют далеко не все.

О спектакле

Спектакль с глубоким погружением в новый роман современного классика Евгения Водолазкина насыщен динамикой и тонким юмором. Идея постановки родилась у режиссера Сергея Тонышева в рамках лаборатории «Хочу как О. Н.». Это сотрудничество модного автора и многообещающего режиссера отражает саму суть философии театра «Современник».

Режиссерская интерпретация

Сергей Тонышев говорит: «Евгений Германович взял тип “маленького человека” из нашей литературы и поместил в сегодняшние события — не буквально, но в абсолютно понятные нам обстоятельства. Мы видим путь героя, который барахтается, как в стиральной машинке, и пытается вообще остаться человеком».

Важная информация

Обратите внимание, что в спектакле содержатся сцены, демонстрирующие курение табака. Курение вредит вашему здоровью.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной театральной истории, которая заставит задуматься о сути человеческой памяти и значении личного выбора.

Режиссер
Сергей Тонышев
В ролях
Илья Лыков
Вероника Амирханова
Семен Шомин
Евгений Шишкин
Анастасия Кутявина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 июля
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 5000 ₽
24 сентября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 3000 ₽

Фотографии

Чагин Чагин Чагин Чагин Чагин Чагин Чагин Чагин Чагин Чагин Чагин

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