Спектакль Чагин

Премьера спектакля по роману Евгения Водолазкина

Есть воспоминания, которые бережно хранишь в сердце, а есть то, что хочется навсегда вычеркнуть из своей жизни. Но Исидору Чагину это недоступно: наделенный уникальной способностью запоминать абсолютно все, он невольно оказывается заложником собственной памяти.

Как распорядиться своим даром, казалось бы, обыкновенному человеку со скучной работой, типовой квартирой и ничем не примечательной жизнью? Вопрос, который поднимается в спектакле, находит отклик в каждом из нас. Ведь дар на самом деле есть у каждого, а вот использовать его во благо умеют далеко не все.

О спектакле

Спектакль с глубоким погружением в новый роман современного классика Евгения Водолазкина насыщен динамикой и тонким юмором. Идея постановки родилась у режиссера Сергея Тонышева в рамках лаборатории «Хочу как О. Н.». Это сотрудничество модного автора и многообещающего режиссера отражает саму суть философии театра «Современник».

Режиссерская интерпретация

Сергей Тонышев говорит: «Евгений Германович взял тип “маленького человека” из нашей литературы и поместил в сегодняшние события — не буквально, но в абсолютно понятные нам обстоятельства. Мы видим путь героя, который барахтается, как в стиральной машинке, и пытается вообще остаться человеком».

Важная информация

Обратите внимание, что в спектакле содержатся сцены, демонстрирующие курение табака. Курение вредит вашему здоровью.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной театральной истории, которая заставит задуматься о сути человеческой памяти и значении личного выбора.