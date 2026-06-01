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Желтый карлик
Билеты от 1800₽
Киноафиша Желтый карлик

Спектакль Желтый карлик

18+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О спектакле

Трагикомедия о семейной жизни в театре на Трубной

В Театре на Трубной состоится новая постановка режиссёра Дмитрия Астрахана по пьесе Олега Данилова — «Жёлтый карлик». Этот спектакль представляет собой глубокое исследование жизни современной семьи, ставя под сомнение привычные представления о благополучии и счастье.

Сюжет спектакля

Главный герой, 45-летний писатель Владимир Жаровский, кажется, обладает всеми атрибутами идеальной жизни: он имеет любящую жену, великолепного сына и финансовое благополучие. Однако за фасадом этой идиллии скрываются мрачные размышления о смерти. Когда его сын Коля влюбляется в продавщицу, женщину старше его на десять лет, ситуация требует действий. Отец принимает решение соблазнить избранницу сына, надеясь спасти его от неудачного брака.

Тема и стиль

Олег Данилов создал едкую и беспощадно честную трагикомедию, которая исследует, что стоит за маской идеальной семейной жизни. Спектакль наполнен острыми диалогами, неожиданными поворотами сюжета и пронзительным финалом. Он заставляет задуматься о том, какую цену мы готовы заплатить за свою «семейную идilliю».

Приглашаем зрителей насладиться этой захватывающей постановкой и размышлять о жизни, любви и компромиссам, с которыми каждый из нас сталкивается.

Режиссер
Дмитрий Астрахан
В ролях
Иван Мамонов
Елена Панова
Григорий Баев
Мирослава Михайлова
Кристина Айвазовская

Купить билет на спектакль Желтый карлик

Помощь с билетами
Июнь
Сентябрь
Октябрь
24 июня среда
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1800 ₽
14 сентября понедельник
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1800 ₽
25 сентября пятница
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1800 ₽
9 октября пятница
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1800 ₽
22 октября четверг
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1800 ₽

Фотографии

Желтый карлик Желтый карлик Желтый карлик Желтый карлик

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