Спектакль Желтый карлик

Трагикомедия о семейной жизни в театре на Трубной

В Театре на Трубной состоится новая постановка режиссёра Дмитрия Астрахана по пьесе Олега Данилова — «Жёлтый карлик». Этот спектакль представляет собой глубокое исследование жизни современной семьи, ставя под сомнение привычные представления о благополучии и счастье.

Сюжет спектакля

Главный герой, 45-летний писатель Владимир Жаровский, кажется, обладает всеми атрибутами идеальной жизни: он имеет любящую жену, великолепного сына и финансовое благополучие. Однако за фасадом этой идиллии скрываются мрачные размышления о смерти. Когда его сын Коля влюбляется в продавщицу, женщину старше его на десять лет, ситуация требует действий. Отец принимает решение соблазнить избранницу сына, надеясь спасти его от неудачного брака.

Тема и стиль

Олег Данилов создал едкую и беспощадно честную трагикомедию, которая исследует, что стоит за маской идеальной семейной жизни. Спектакль наполнен острыми диалогами, неожиданными поворотами сюжета и пронзительным финалом. Он заставляет задуматься о том, какую цену мы готовы заплатить за свою «семейную идilliю».

Приглашаем зрителей насладиться этой захватывающей постановкой и размышлять о жизни, любви и компромиссам, с которыми каждый из нас сталкивается.