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Централ парк Вест
Киноафиша Централ парк Вест

Спектакль Централ парк Вест

Постановка
Никитинский театр 16+
Режиссер Борис Алексеев
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Тайны и измены: комедия Вуди Аллена в Нью-Йорке

В центре Нью-Йорка разворачивается история двух семейных пар, чьи жизни переплетаются в неожиданных и порой комичных ситуациях. Муж одной из пар совершает измену с женой другой, но это лишь начало запутанного сюжета, в котором все меняется благодаря гениальному Вуди Аллену.

Остроумие и драматизм

Пьеса наполнена остро ироничными диалогами и анекдотичным юмором, что делает её настоящим театральным ситкомом. Каждому персонажу присущи яркие и узнаваемые черты, которые переносят зрителя в атмосферу американских комедий 90-х.

Тайны и неожиданности

Однако, за кажущейся легкостью сюжета скрываются серьезные тайны. У каждого героя есть свои секреты, которые вскоре будут раскрыты. Долгие годы дружбы обернутся взаимными претензиями и колкостями, полностью меняя динамику отношений.

Пятый персонаж и его роль

Ситуация принимает неожиданный оборот с появлением пятого персонажа, который станет катализатором для раскрытия истинных чувств и намерений героев. В этой пьесе, как в лучших традициях Вуди Аллена, «висящее ружье» обязательно выстрелит, а комедийные элементы превратятся в драму, заставляя зрителей задуматься о «острове потерянных душ».

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую пьесу, которая сочетает в себе юмор, интригу и глубокие человеческие эмоции!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 22 августа
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