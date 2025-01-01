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Пушкин в кедах
Киноафиша Пушкин в кедах

Спектакль Пушкин в кедах

Постановка
Новый театр 12+
Режиссер Виктория Шаламова
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Пушкин в кедах»: современная интерпретация классики

Новый театр представляет спектакль «Пушкин в кедах», созданный по пьесе Екатерины Тимофеевой. Этот проект стал результатом драматургической лаборатории «Опять тоска, опять любовь», в рамках которой команда театра вместе с подростками исследовала основные темы романа «Евгений Онегин» Александра Пушкина.

Сюжет и герои

Сюжет спектакля разворачивается вокруг истории современных подростков, которые являются современными прототипами Онегина, Татьяны и Ленского. В их взаимоотношениях поднимаются важные вопросы: нравственный долг, дружба, образование и воспитание, а также искренность чувств и первая любовь.

Инновационный подход

Спектакль уникален тем, что основан не только на классическом тексте, но и на документальных текстах, написанных самими подростками. Это позволяет глубже понять их внутренний мир и актуальные проблемы современности.

Стиль и исполнение

Как и другие работы Нового театра, «Пушкин в кедах» отличается фирменным стилем, который сочетает в себе драматическое действо, хореографию и авторскую музыку. Это создает неповторимую атмосферу и позволяет зрителям погрузиться в мир классики через призму современных реалий.

Не упустите возможность увидеть этот интересный спектакль, который объединяет прошлое и настоящее, ставя важные вопросы о жизни и любви!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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