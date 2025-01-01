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Собеседование. Метод Гренхольма
Киноафиша Собеседование. Метод Гренхольма

Спектакль Собеседование. Метод Гренхольма

Постановка
Театр «Кот» 16+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Собеседование. Метод Гренхольма» в театре "Кот"

Приглашаем вас на захватывающий спектакль «Собеседование. Метод Гренхольма», который станет настоящим открытием для любителей театрального искусства. Это психологическая офисная драма, погружающая зрителей в мир жестоких игр на выживание, где каждый участник готов на всё ради достижения своей цели.

Сюжет и тематика

В центре сюжета — группа кандидатов, которые проходят собеседование на престижную должность. Однако, вместо обычной беседы, им предстоит столкнуться с необычными методами оценки, которые ставят под сомнение моральные нормы и человеческие ценности. Каждый персонаж имеет свои тайны и мотивации, что делает интригу нарастущей с каждой минутой.

Уникальность спектакля

Спектакль основан на пьесе испанского драматурга Жорди Галсерана и был адаптирован для российского зрителя. «Метод Гренхольма» стал своеобразным культурным феноменом, обсуждаемым не только в театральных кругах, но и среди широкой аудитории. Сложные моральные решения и психологическая напряженность делают его актуальным в контексте современных реалий.

Каст и постановка

В спектакле участвуют талантливые актеры, каждый из которых привносит в свою роль уникальность и глубину. Режиссура и сценография созданы с учётом современных theatrical трендов, что делает представление визуально привлекательным и запоминающимся.

Не упустите возможность

Если вы ищете спектакль, который заставит вас задуматься о ценностях и человеческой природе, «Собеседование. Метод Гренхольма» — идеальный выбор. Не пропустите шанс увидеть эту напряженную и увлекательную историю на сцене!

Режиссер
Алексей Проскуряков
В ролях
Дмитрий Орлов
Илья Подопросветов
Иван Подольский
Анастасия Проскурякова
Юлия Шамарина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 22 августа
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
19:00 от 1600 ₽
Воронеж, 28 августа
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
19:00 от 1600 ₽

Фотографии

Собеседование. Метод Гренхольма Собеседование. Метод Гренхольма Собеседование. Метод Гренхольма Собеседование. Метод Гренхольма Собеседование. Метод Гренхольма

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