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Вертинский
Киноафиша Вертинский

Спектакль Вертинский

Постановка
Никитинский театр 12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Вертинский»: Поэтическая симфония XX века

Александр Вертинский — это имя, которое стало символом эстрадной музыки XX века. Его творчество ассоциируется с городским романсом, богемной жизнью 20-х годов и духом декаданса. Спектакль «Вертинский» предлагает зрителям уникальную возможность погрузиться в мир этого выдающегося артиста.

Сюжет и музыкальное сопровождение

В спектакле гармонично переплетаются биография Вертинского и его музыка. Зрители смогут увидеть ключевые моменты его жизни: успех, эмиграцию, возвращение и попытки адаптироваться к советской действительности. Это поэтический музыкальный спектакль, который рассказывает о судьбе одного из самых знаменитых Пьеро на фоне катаклизмов XX века.

Создатели и эволюция спектакля

Спектакль был создан основателями театра — Борисом и Ириной Алексеевыми. За годы своего существования он претерпел несколько версий, укрепляя свою структуру и оттачивая детали. Можно сказать, что «Вертинский» настоялся как хорошее вино, став более совершенным и глубоким.

Популярность и актуальность

Сегодня спектакль «Вертинский» остается одним из зрительских хитов, продолжая привлекать внимание публики. Этот проект — не просто дань памяти великому артисту, но и актуальный взгляд на его творчество и влияние на культуру.

Не упустите возможность насладиться этим музыкальным шедевром, который переносит в атмосферу непростого времени и оставляет глубокий след в душе.

Режиссер
Борис Алексеев
В ролях
Борис Алексеев
Ирина Алексеева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 31 августа
Никитинский театр Воронеж, Бакунина, 2а
18:00 от 1500 ₽

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