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Бывшая приБывшая
Билеты от 400₽
Киноафиша Бывшая приБывшая

Спектакль Бывшая приБывшая

12+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 12+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Новогодняя ночь — лучшее время, чтобы сделать предложение своей девушке…

Новогодняя ночь — это время чудес, надежд и, конечно, неожиданных встреч. В преддверии праздника Саша решает сделать предложение своей девушке. Однако его планы рушатся, когда на пороге появляется бывшая, пришедшая без предупреждения. Как поступить в такой ситуации? Прогнать её? Или стоит задуматься, не сохранились ли чувства?

Сумасшедшая идея

В этот момент в голову Саши приходит безумная идея. Он решает использовать свою бывшую в качестве «тестового» полигон для проверки своих чувств к ней и к новой девушке. Это приводит к множеству курьезов и веселых недопониманий, которые, в конечном итоге, помогают героям разобраться в своих настоящих желаниях и чувствах.

Спектакль, который стоит увидеть

Эта комедия о любви и самоопределении обещает быть не только смешной, но и трогательной. Зрители смогут увидеть, как герои сталкиваются с собственными страхами и неуверенностью на фоне новогодних праздников. Спектакль наполнен остроумными диалогами и забавными ситуациями, которые заставят вас смеяться и задуматься одновременно.

Интересные факты

Не пропустите возможность стать частью этой увлекательной истории! Спектакль будет представлен в театре Театр Сновидений с 15 декабря по 10 января. Билеты уже в продаже, и, как показывает практика, на такие представления спрос всегда высок. Поэтому лучше позаботиться о покупке заранее!

Приходите на «Новогоднюю ночь: Запутанные отношения» и погружайтесь в мир театра, где каждое мгновение может стать началом новой истории!

Режиссер
Ирина Смагина
В ролях
Денис Калитвинцев
Максим Медведев
Ольга Бек-Булатова
Ольга Воронина
Александра Николаева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Событие Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4
18:00 от 1000 ₽
27 июля
Событие Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4
20:00 от 400 ₽
30 июля
Событие Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4
20:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

Ученая семейка и роботы
0+
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20 декабря в 12:35 Центральный дом актера
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0+
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