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100-летию Майи Плисецкой посвящается. «Моя Майя»
Билеты от 4500₽
Киноафиша 100-летию Майи Плисецкой посвящается. «Моя Майя»

Спектакль 100-летию Майи Плисецкой посвящается. «Моя Майя»

12+
Возраст 12+
Билеты от 4500₽

О концерте/спектакле

Пять мини-постановок, посвящённых легендарной балерине Майе Плисецкой

Премьера спектакля «Моя Майя» — это уникальная возможность увидеть пять мини-постановок, посвящённых легендарной балерине Майе Плисецкой. Хореографы из различных театров интерпретируют сценические образы великой артистки с помощью современных хореографических средств.

В этом увлекательном проекте участвуют:

  • Александр Сергеев из Мариинского театра
  • Александр Омар из Михайловского театра
  • Иван Кузнецов из Ростовского музыкального театра
  • Максим Севагин из МАМТа
  • Максим Петров из «Урал Балета»

Каждый из хореографов представит свой взгляд на знаменитые фрагменты из репертуара Плисецкой за один вечер.

Вдохновение и наследие

«Плисецкая ушла, но её танец продолжает жить – в теле, в интонации, в памяти тех, кто сегодня выходит на сцену. Её пластика и сила остаются эталоном как для тех, кто уже танцует, так и для тех, кто делает первые па в зале», — говорит хореограф Александр Омар.

Программа гала-концерта

В программе зрителей ждут:

  • Сольный номер Александра Сергеева на музыку Сен-Санса «Лебедь»
  • Миниатюра Александра Омара на музыку Чарли Чаплина из фильма «Огни рампы»
  • Сольник Ивана Кузнецова из балета «Федра»
  • Сцены из «Лебединого озера», «Кармен-сюиты», «Гибели розы»
  • Номера из «Лауренсии» и «Дон Кихота»

Звёзды на сцене

На сцену выйдут:

  • Прима-балерина Мариинки Рената Шакирова
  • Резидентка культового Танцтеатра Пины Бауш Дарья Павленко
  • Ведущий солист Театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев

Не упустите возможность стать частью этого уникального события, которое сохранит и продолжит наследие Майи Плисецкой!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 сентября
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
19:00 от 4500 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 сентября
БДТ им. Товстоногова Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 65
19:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 10 сентября
БДТ им. Товстоногова Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 65
19:00 от 3000 ₽

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«Моя Майя»: хореографический трибьют Плисецкой в Петербурге и Москве
«Моя Майя»: хореографический трибьют Плисецкой в Петербурге и Москве Она танцевала так, будто движение было её дыханием, и даже спустя сто лет её пластика не теряет своей остроты. Хореографический проект «Моя Майя» — это живой диалог с наследием Плисецкой, рассказанный языком сегодняшнего танца.
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24 июня 2025 10:00
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