Спектакль 100-летию Майи Плисецкой посвящается. «Моя Майя»

Пять мини-постановок, посвящённых легендарной балерине Майе Плисецкой

Премьера спектакля «Моя Майя» — это уникальная возможность увидеть пять мини-постановок, посвящённых легендарной балерине Майе Плисецкой. Хореографы из различных театров интерпретируют сценические образы великой артистки с помощью современных хореографических средств.

В этом увлекательном проекте участвуют:

Александр Сергеев из Мариинского театра

Александр Омар из Михайловского театра

Иван Кузнецов из Ростовского музыкального театра

Максим Севагин из МАМТа

Максим Петров из «Урал Балета»

Каждый из хореографов представит свой взгляд на знаменитые фрагменты из репертуара Плисецкой за один вечер.

Вдохновение и наследие

«Плисецкая ушла, но её танец продолжает жить – в теле, в интонации, в памяти тех, кто сегодня выходит на сцену. Её пластика и сила остаются эталоном как для тех, кто уже танцует, так и для тех, кто делает первые па в зале», — говорит хореограф Александр Омар.

Программа гала-концерта

В программе зрителей ждут:

Сольный номер Александра Сергеева на музыку Сен-Санса «Лебедь»

Миниатюра Александра Омара на музыку Чарли Чаплина из фильма «Огни рампы»

Сольник Ивана Кузнецова из балета «Федра»

Сцены из «Лебединого озера», «Кармен-сюиты», «Гибели розы»

Номера из «Лауренсии» и «Дон Кихота»

Звёзды на сцене

На сцену выйдут:

Прима-балерина Мариинки Рената Шакирова

Резидентка культового Танцтеатра Пины Бауш Дарья Павленко

Ведущий солист Театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев

Не упустите возможность стать частью этого уникального события, которое сохранит и продолжит наследие Майи Плисецкой!