Спектакль 100-летию Майи Плисецкой посвящается. «Моя Майя»

Премьера спектакля «Моя Майя» — это уникальная возможность увидеть пять мини-постановок, посвящённых легендарной балерине Майе Плисецкой. Хореографы из различных театров интерпретируют сценические образы великой артистки с помощью современных хореографических средств.
В этом увлекательном проекте участвуют:
Каждый из хореографов представит свой взгляд на знаменитые фрагменты из репертуара Плисецкой за один вечер.
«Плисецкая ушла, но её танец продолжает жить – в теле, в интонации, в памяти тех, кто сегодня выходит на сцену. Её пластика и сила остаются эталоном как для тех, кто уже танцует, так и для тех, кто делает первые па в зале», — говорит хореограф Александр Омар.
В программе зрителей ждут:
На сцену выйдут:
Не упустите возможность стать частью этого уникального события, которое сохранит и продолжит наследие Майи Плисецкой!