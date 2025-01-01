Опера для детей: волшебство, доступное каждому

Как увлечь ребенка оперой и с какого возраста можно начинать? Ответ прост: приходите в «Геликон-оперу» на спектакль «В гостях у оперной сказки»! Это яркое, захватывающее представление, которое превратит знакомство с оперным искусством в увлекательное приключение.

Урок оперознания для всех возрастов

Спектакль приглашает детей в сказочный мир, где они становятся не просто зрителями, а участниками волшебного действия. Под живое исполнение шедевров оперной классики солистами и симфоническим оркестром дети смогут открыть для себя красоту музыки и театра.

Новая постановка в современном зале

Режиссер Илья Ильин отмечает, что это не просто возобновление старой постановки, а совершенно новая работа, созданная с использованием всех возможностей современного зала «Геликон-оперы». Интерактивный формат обещает вовлечь даже самых юных зрителей.

Встреча с героями оперных сказок

На сцене оживут такие любимые персонажи, как кукла Олимпия из «Сказок Гофмана» Оффенбаха и Папагено с Папагеной из «Волшебной флейты» Моцарта. Эта музыкальная сказка подарит радость и детям, и взрослым.

Возрастных ограничений нет

«В гостях у оперной сказки» — спектакль для всех, кто готов окунуться в мир волшебства и музыки. Приходите всей семьей и запомните этот праздник оперного искусства на долгие годы!