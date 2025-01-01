Буря: шедевр Шекспира на сцене Русского драматического театра

Фантастическая сказка в двух действиях «Буря» – одна из самых глубоких и музыкальных пьес великого Уильяма Шекспира. Герцог Милана Просперо, утраченный трон и вдохновение – все эти элементы сливаются в уникальную историю о борьбе добра и зла.

Сюжет спектакля

Действие происходит на безлюдном сказочном острове, некогда принадлежащем колдунье Сикораксе и ее сыну Калибану. Светлый дух воздуха Ариэль страдает от мрачного влияния своей хозяйки. Когда сюда попадает Просперо, изгнанный по воле своего властолюбивого брата Антонио, его жизнь кардинально меняется. Используя магические чары, он подчиняет себе Калибана и делает Ариэля своим верным помощником.

Однако история принимает неожиданный поворот, когда на остров приближается корабль, полный врагов Просперо. Волшебник начинает Игру, которая изменит судьбы всех участников.

Интересные факты

Пьеса «Буря» считается завещанием Шекспира – последним аккордом его творчества. Многие исследователи отмечают, что это произведение мог создать только человек, прошедший через трудности и искушения жизни. В нем заключена надежда, возникающая даже по ту сторону отчаяния.

О спектакле

Спектакль «Буря» вошел в число самых заметных постановок сезона 2023-2024 годов, удостоившись высоких оценок на Национальной театральной премии «Золотая маска». Современное прочтение классики порадует зрителей как глубиной содержания, так и необычными визуальными решениями.

Продолжительность спектакля с антрактом составляет 2 часа 20 минут. Не упустите возможность стать частью этого театрального события!