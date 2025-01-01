Спектакль «Акбузат» в Национальном молодежном театре

В Акбузат Национальном молодежном театре республики Башкортостан имени Мустая Карима состоится спектакль по башкирскому эпосу «Акбузат». Эта работа является продолжением знаменитого эпоса «Урал-батыр». История повествует о правнуке Урал-батыра Хаубане и небесном коне Акбузате, с которым режиссер и творческая команда смотрят на данное произведение с непривычной, но увлекательной стороны.

Об эпосе и его значении

Башкирский эпос «Акбузат» представляет собой логическое продолжение эпоса «Урал-батыр», сохранившееся, к сожалению, лишь частично. Это открывает дополнительные горизонты для творческой команды, позволяя взглянуть на историю Хаубана и Акбузата с неожиданной точки зрения. Спектакль станет интересным для всех, кто увлекается башкирской культурой и эпическими сюжетами.

Премьера и формат

Премьера спектакля запланирована на 19 июня 2025 года. Спектакль продолжительностью 1 час 30 минут будет идти без антракта на башкирском языке. Для зрителей предусмотрен синхронный перевод текста на русский язык.

Творческая команда

Авторами оригинальной пьесы выступили Ильсур Казакбаев и Зухра Буракаева, оба заслуженные деятели искусств РБ и лауреаты Государственной молодежной премии РБ им. Ш. Бабича. Режиссер-постановщик Ильсур Казакбаев также имеет множество наград, включая Государственную премию Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева.

Возрастное ограничение

Спектакль имеет возрастное ограничение 12+.