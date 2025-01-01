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Охота на мужчин
Билеты от 800₽
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Спектакль Охота на мужчин

Будьте осторожны со своими желаниями - они имеют свойство сбываться! 16+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Приглашаем вас на захватывающий спектакль "Жена на час"! Главная героиня этой искромётной комедии - экстравагантная красотка, о которой мечтает любой мужчина, только не собственный муж! В поисках остроты чувств и ярких впечатлений она встречает молодого интеллигента, и их знакомство становится началом настоящего хаоса!

С каждой минутой атмосфера спектакля накаляется, а жизнь молодого человека превращается в настоящий водоворот событий. В спектакле есть всё: изысканный юмор, взрыв эмоций, неожиданные признания, коварство и, конечно же, любовь! Как выкрутиться из этой запутанной ситуации? Это загадка, которую предстоит разгадать вместе с героями.

Неожиданная развязка еще раз подтвердит истину: будьте осторожны со своими желаниями - они имеют свойство сбываться! Увлекательная и динамичная комедия "Жена на час" придется по душе всем зрителям, а блистательный актерский состав спектакля придаст особый шарм этой постановке, делая просмотр незабываемым!

Приходите насладиться этой захватывающей историей, которая точно заставит вас посмеяться и подарит море позитивных эмоций! Билеты уже в продаже!

Режиссер
Владимир Моташнев
В ролях
Станислав Бондаренко
Иван Жидков
Анжелика Каширина
Иван Стебунов
Анна Михайловская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 августа
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 800 ₽
7 сентября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2500 ₽
3 октября
КЦ «Москвич» Москва, Волгоградский просп., 46/15
19:00 от 2000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 августа
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1000 ₽
Рязань, 6 декабря
Рязанский дворец молодежи Рязань, пл. 50-летия Октября, 1
18:00 от 1500 ₽

Фотографии

Охота на мужчин Охота на мужчин Охота на мужчин Охота на мужчин Охота на мужчин Охота на мужчин Охота на мужчин Охота на мужчин Охота на мужчин Охота на мужчин

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