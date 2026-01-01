Путь победы
Постановка
Башкирский государственный театр кукол 6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О спектакле

Приглашаем вас на иммерсивный спектакль «Путь Победы», который пройдет в Башкирском государственном театре кукол. История расскажет о мальчике Ване, который стремится помочь своей стране в борьбе с врагом. Зрители станут свидетелями и частичными участниками ключевых событий Великой Отечественной войны.

Вместе с Ваней вы сможете лучше понять, через что прошли наши прабабушки и прадедушки во время войны. Почему это важно для нас в XXI веке? Ответ прост: чтобы помнить. Помнить о той цене, которую заплатили наши предки за мирное небо над головой и о том, что такое война.

Актерский состав

  • Ваня — Артур Калимуллин
  • Фашист — Вадим Габидуллин
  • Ведущие — Райля Гизатуллина, Надежда Прошина

Команда спектакля

Режиссер-постановщик: Вадим Габидуллин

Авторы сценария: Диана Гараева, Камилла Баязитова

Художник-постановщик: Камилла Баязитова

Звукорежиссёр: Алексей Лабунский

Компьютерная графика: студия креативных индустрий «Арт-Медиа» БГТК

Июнь
1 июня понедельник
14:00
Башкирский государственный театр кукол Уфа, проспект Октября, 156
от 1000 ₽
3 июня среда
12:00
Башкирский государственный театр кукол Уфа, проспект Октября, 156
от 1000 ₽
11 июня четверг
12:00
Башкирский государственный театр кукол Уфа, проспект Октября, 156
от 1000 ₽

