Спектакль «Путь Победы» в Башкирском государственном театре кукол

Приглашаем вас на иммерсивный спектакль «Путь Победы», который пройдет в Башкирском государственном театре кукол. История расскажет о мальчике Ване, который стремится помочь своей стране в борьбе с врагом. Зрители станут свидетелями и частичными участниками ключевых событий Великой Отечественной войны.

Вместе с Ваней вы сможете лучше понять, через что прошли наши прабабушки и прадедушки во время войны. Почему это важно для нас в XXI веке? Ответ прост: чтобы помнить. Помнить о той цене, которую заплатили наши предки за мирное небо над головой и о том, что такое война.

Актерский состав

Ваня — Артур Калимуллин

Фашист — Вадим Габидуллин

Ведущие — Райля Гизатуллина, Надежда Прошина

Команда спектакля

Режиссер-постановщик: Вадим Габидуллин

Авторы сценария: Диана Гараева, Камилла Баязитова

Художник-постановщик: Камилла Баязитова

Звукорежиссёр: Алексей Лабунский

Компьютерная графика: студия креативных индустрий «Арт-Медиа» БГТК