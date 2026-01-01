Приглашаем вас на иммерсивный спектакль «Путь Победы», который пройдет в Башкирском государственном театре кукол. История расскажет о мальчике Ване, который стремится помочь своей стране в борьбе с врагом. Зрители станут свидетелями и частичными участниками ключевых событий Великой Отечественной войны.
Вместе с Ваней вы сможете лучше понять, через что прошли наши прабабушки и прадедушки во время войны. Почему это важно для нас в XXI веке? Ответ прост: чтобы помнить. Помнить о той цене, которую заплатили наши предки за мирное небо над головой и о том, что такое война.
Режиссер-постановщик: Вадим Габидуллин
Авторы сценария: Диана Гараева, Камилла Баязитова
Художник-постановщик: Камилла Баязитова
Звукорежиссёр: Алексей Лабунский
Компьютерная графика: студия креативных индустрий «Арт-Медиа» БГТК