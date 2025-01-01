Меню
Спектакль Свой путь

Постановка
Русский драматический театр Республики Башкортостан 16+
Продолжительность 135 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Свой путь»: жизнь, музыка и неожиданные встречи

Спектакль «Свой путь» рассказывает о том, как жизнь главной героини Веры изменилась после судьбоносной встречи с Петром и возникшей незнакомой песней. В мире, где всё меняется с головокружительной скоростью, их судьбы переплетаются, а музыка становится полноправным участником действия.

Проект вызвал интерес зрителей и театральных критиков, став одним из претендентов на Национальную театральную премию «Золотая маска — 2021». Уникальный сюжет и акцент на музыкальное сопровождение отличает этот спектакль от других, делая его настоящей жемчужиной театрального сезона.

Спектакль будет особенно интересен любителям драматических историй и тем, кто ценит театральное искусство. Музыка в «Своем пути» играет не лишь эстетическую, но и смысловую роль, подчеркивая эмоции героев и развитие сюжета.

Не упустите возможность стать частью этой волнующей истории о поиске своего места в быстроменяющемся мире!

Январь
Февраль
4 января воскресенье
18:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 200 ₽
10 февраля вторник
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 200 ₽

Фотографии

Свой путь Свой путь Свой путь

