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Почему женщины убивают
Киноафиша Почему женщины убивают

Спектакль Почему женщины убивают

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Трагикомедия о любви и дружбе

«Почему женщины убивают?» - это не просто название, а глубокая тема, исследующая женскую душу и её сложности. Спектакль, который станет настоящим открытием, приглашает зрителей погрузиться в мир четырех подруг, собирающихся перед важным событием - свадьбой.

Необычный девичник

Девичник, который должен был стать простым праздником, превращается в ночь, полную неожиданных открытий и эмоций. На фоне смеха и слёз героини сталкиваются с вопросами о любви и её отсутствии, предательстве и верности, а также о том, как дружба может меняться с течением времени.

Темы и образы

Спектакль затрагивает множество актуальных тем: женская дружба, воспоминания о юности, влияние мужчин на жизнь женщин и неопределенность будущего. Всё это представлено через призму тонкой душевной организации и импульсивности героинь, что делает историю особенно близкой и понятной зрителю.

Жанр и стиль

«Почему женщины убивают» представляет собой эксперимент в жанре трагикомедии, что позволяет сочетать юмор и драму, создавая уникальную атмосферу на сцене. Зрители смогут не только смеяться, но и задуматься о вечных вопросах человеческих отношений.

Информация для зрителей

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который обещает стать ярким событием театрального сезона. Ожидайте искренние эмоции, глубокие переживания и много веселья в компании старых друзей.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 25 июля
The Театр Уфа, ​Карла Маркса, 48/1
19:00 от 1800 ₽

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