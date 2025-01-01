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Жизнь и необыкновенные приключения Оливера Твиста
Билеты от 500₽
Киноафиша Жизнь и необыкновенные приключения Оливера Твиста

Спектакль Жизнь и необыкновенные приключения Оливера Твиста

Мюзикл по Диккенсу, в котором играют и поют дети 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Приключения Оливера Твиста на сцене

Чарлз Диккенс создал незабываемый образ Оливера Твиста почти 150 лет назад, и его история продолжает вдохновлять зрителей всех возрастов. На новом спектакле вы сможете погрузиться в мир приключений этого обаятельного мальчика и его друзей — лондонских беспризорников.

Сюжет и персонажи

Зрителей ожидает захватывающая история о том, как Оливер, несмотря на трудные условия жизни в шайке мошенников, стремится сохранить веру в добро и справедливость. В спектакле вы встретите не только главного героя, но и его невероятных друзей, каждый из которых добавляет свою изюминку в общую картину.

Тематика спектакля

Спектакль поднимает важные вопросы о морали, справедливости и дружбе. Оно заставляет зрителей задуматься над тем, как сохранить человечность в условиях жестокого мира. Несмотря на темные дела, в которые втянут Оливер, он остается символом надежды и искренности.

Интересные факты

Обратите внимание, что оригинальная история была написана Диккенсом в 1837 году и с тех пор неоднократно экранизировалась и адаптировалась для театра. Спектакли по мотивам «Оливера Твиста» продолжают привлекать внимание благодаря своей актуальности и универсальным темам.

Не упустите возможность стать частью этой удивительной истории, которая по-прежнему волнует сердца зрителей!

Режиссер
Георгий Исаакян
В ролях
Михаил Богданов
Максим Усачев
Петр Сизов
Андрей Панкратов
Николай Петренко

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 октября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
14:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽

Фотографии

Жизнь и необыкновенные приключения Оливера Твиста Жизнь и необыкновенные приключения Оливера Твиста Жизнь и необыкновенные приключения Оливера Твиста Жизнь и необыкновенные приключения Оливера Твиста

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