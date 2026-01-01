Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сказка за сказкой
Киноафиша Сказка за сказкой

Спектакль Сказка за сказкой

Постановка
Театр мимики и жеста 0+
Продолжительность 60 минут
Возраст 0+

О спектакле

Детский спектакль на основе известных русских народных сказок

Спектакль «Сказка за сказкой», созданный на основе известных русских народных сказок «Колобок», «Теремок» и «Репка», приглашает маленьких зрителей вместе с героями этих чудесных историй принять участие в увлекательном действии.

Организаторы спектакля — театр мимики и жеста, который славится своей уникальной способностью взаимодействовать с публикой. В этом спектакле дети не просто наблюдают, а становятся активными участниками, что делает спектакль особенно интерактивным и запоминающимся.

Кому будет интересно?

«Сказка за сказкой» представляет собой замечательное зрелище для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Также будет интересно родителям, бабушкам и дедушкам, которые смогут разделить с детьми радость погружения в мир сказок.

Зачем идти на спектакль?

Данный спектакль не только развлекает, но и способствует развитию воображения и творчества у детей. Ребята смогут вспомнить любимые истории, встретить знакомых персонажей и даже поучаствовать в их приключениях. Это уникальная возможность для малышей узнать мир народного творчества, а также укрепить связь с родными.

Фотографии

Сказка за сказкой Сказка за сказкой Сказка за сказкой Сказка за сказкой Сказка за сказкой Сказка за сказкой Сказка за сказкой Сказка за сказкой
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше