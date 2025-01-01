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Братья Карамазовы
Билеты от 1000₽
Киноафиша Братья Карамазовы

Спектакль Братья Карамазовы

16+
Режиссер Петр Жихарев
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Братья Карамазовы» в Театре им. Булгакова

Театр им. Булгакова представляет новую постановку, основанную на одном из самых известных произведений Фёдора Достоевского – «Братья Карамазовы». Эта работа выделяется многообразием тем и проблем, охватывающих как общество XIX века, так и наш современный мир.

Темы и идеи

В спектакле поднимаются вечные вопросы любви, предательства, верности и патриотизма. Все эти понятия остаются актуальными и сегодня. Постановка организована таким образом, что даже юные зрители смогут легко понять события благодаря использованию текстов краткого изложения, которые придают спектаклю художественную ценность.

Декорации и антураж

Одним из ключевых элементов нашего спектакля являются простые деревянные паллеты. Они становятся многозначительными символами: от обыкновенного забора до метафоры развала общества. Особенно ярко это проявляется в сцене суда, где паллеты хаотично разбросаны, напоминая о разрушенных идеалах.

Грим и современность

Грим актеров также играет важную роль в постановке. Все персонажи, кроме главных, имеют «фарфоровые» лица, отражая образ людей-потребителей, безличных и безликих. Это создает контраст с глубиной и сложностью характеров Карамазовых.

Миссия спектакля

Спектакль «Братья Карамазовы» не только исследует сложные человеческие отношения, но и подчеркивает веру в светлое будущее России. Он напоминает о величии русской души, способной преодолевать любые трудности. Приходите и откройте для себя эту увлекательную интерпретацию классики!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
19:00 от 1000 ₽

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