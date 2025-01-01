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Лиса и Петух
Билеты от 800₽
Киноафиша Лиса и Петух

Спектакль Лиса и Петух

Постановка
Детский театр «А-Я» 0+
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Музыкально-воспитательная сказка для самых маленьких и не только

Звонкая как гусли, веселая как гармошка, быстрая как балалайка, задорная как дудочка-брелка — все эти инструменты можно услышать и увидеть в спектакле.

Искусство сказочной росписи

Сказка яркая, как хохломская роспись, и ложь в ней — намек. Это история, дающая повод задуматься: можно ли строго-настрого запретить ребенку «выглядывать в окошко», когда рядом ходит хитрая и опасная лиса?

Лиса — олицетворение хитрости

Лиса обещает веселье, радость и свободу от родительских запретов. То берет на слабо, то просит жалости, рассказывая, какая она несчастная и одинокая.

Режиссер
Александр Бордуков
В ролях
Богдан Осокин
Константин Хрустачев
Софья Гирка
Екатерина Мыльникова
Андрей Покатилов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 августа
Детский театр «А-Я» Москва, Петровский пер., 5, стр. 9
12:00 от 800 ₽

Фотографии

Лиса и Петух Лиса и Петух Лиса и Петух Лиса и Петух Лиса и Петух Лиса и Петух Лиса и Петух

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