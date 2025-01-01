Спектакль Лиса и Петух

Музыкально-воспитательная сказка для самых маленьких и не только

Звонкая как гусли, веселая как гармошка, быстрая как балалайка, задорная как дудочка-брелка — все эти инструменты можно услышать и увидеть в спектакле.

Искусство сказочной росписи

Сказка яркая, как хохломская роспись, и ложь в ней — намек. Это история, дающая повод задуматься: можно ли строго-настрого запретить ребенку «выглядывать в окошко», когда рядом ходит хитрая и опасная лиса?

Лиса — олицетворение хитрости

Лиса обещает веселье, радость и свободу от родительских запретов. То берет на слабо, то просит жалости, рассказывая, какая она несчастная и одинокая.