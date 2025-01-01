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Страсти по Торчалову
Билеты от 2500₽
Киноафиша Страсти по Торчалову

Спектакль Страсти по Торчалову

Постановка
Модерн 16+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Лирическая трагикомедия о жизни и любви

«Страсти по Торчалову» – это пронзительная трагикомедия, исследующая вопросы жизни, любви и общечеловеческих ценностей.

Герои, застрявшие между двумя мирами
Герои спектакля – представители разных исторических эпох, каждый с уникальной судьбой, ценностями и ориентирами. Они оказываются в неожиданных обстоятельствах и «застряли» между двумя мирами. Здесь им предстоит честный разговор с собой, в ходе которого они признают собственные ошибки и примут важные решения.

Динамичный сюжет с неожиданными поворотами
Это захватывающая история, наполненная неожиданными поворотами сюжета, тонким юмором, глубокими и искренними диалогами, смешными и трогательными моментами. Вопросы, которые поднимает спектакль: от чего зависит человеческая жизнь, кто вершит нашу судьбу? Высшие ли силы ответственны за наш выбор, или все в наших руках?

Тема любви, великодушия и веры в человека
«Страсти по Торчалову» – это спектакль о великой любви к жизни, великодушии и предательстве, сострадании и вере в лучшее в человеке.

Дебют Шамиля Мухамедова как режиссера
Это также дебют актера Шамиля Мухамедова в качестве режиссера, который привнес в постановку свой уникальный взгляд и интерпретацию.

Режиссер
Шамиль Мухамедов
В ролях
Александр Борисов
Надежда Меньшова
Алексей Багдасаров
Евгений Невар
Маина Чижевская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 августа
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 3000 ₽
14 августа
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 2500 ₽
28 августа
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 2500 ₽
7 сентября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
18:00 от 2500 ₽
10 сентября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 2500 ₽
21 сентября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
18:00 от 2500 ₽

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