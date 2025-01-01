Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Божьи одуванчики
Киноафиша Божьи одуванчики

Спектакль Божьи одуванчики

Постановка
Театр на Литейном 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Трогательный спектакль про одиночество

«Божьи одуванчики» — это трогательная история о двух одиноких сестрах, которые, несмотря на все трудности, сохранили чувство юмора и способность мечтать. Они умеют сочувствовать и понимать боль других, что делает их особенно близкими зрителю.

Сюжет

Сестры решают изменить привычный ход своей жизни. Они попадают в нелепые и смешные ситуации, но не теряют надежды. Их приключения наполнены стремлением вырваться из одиночества и обрести тепло и понимание.

Темы и настроение

Спектакль исследует темы поиска счастья и доброты в нашем непростом мире. Он напоминает, что, несмотря на трудности, всё лучшее ещё впереди. Это история о вере в то, что мир не так уж плох.

Приходите и насладитесь этой вдохновляющей и жизнеутверждающей постановкой!

Режиссер
Александр Рязанцев
В ролях
Тамара Шемпель
Татьяна Верховская
Ирина Лебедева
Вера Миловская
Вадим Бочанов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 сентября
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Божьи одуванчики Божьи одуванчики

В ближайшие дни

До свадьбы доживет
18+
Комедия Иммерсивный
До свадьбы доживет
29 сентября в 19:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 2900 ₽
Сдается комната одинокому мужчине
16+
Драма
Сдается комната одинокому мужчине
14 сентября в 19:30 Театр драматических импровизаций
от 800 ₽
Эдит Пиаф. Padam!
16+
Драма
Эдит Пиаф. Padam!
15 августа в 20:00 Jazzberry
от 2400 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше