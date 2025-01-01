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О концерте/спектакле

Иммерсивный спектакль для самых маленьких в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас и ваших маленьких зрителей на уникальный иммерсивный спектакль «ДОМ», который подходит для детей от 3 лет в сопровождении взрослых. Это удивительное событие пройдет в театре Дом Дримвиль и подарит вашему ребенку незабываемые впечатления.

Что ждет зрителей?

«ДОМ» — это не просто спектакль, а настоящая аудиовизуальная сказка о временах года. Ваши дети смогут погрузиться в магический мир каждого сезона, не выходя из зала. Спектакль обещает быть интерактивным: малыши станут композиторами и исполнителями музыкальной части представления, а им в этом поможет профессиональный мультиинструменталист.

Зачем стоит посетить спектакль?

  • Уникальный формат, сочетающий визуальные и аудиальные элементы.
  • Развитие творческого потенциала у детей через музыку и взаимодействие.
  • Погружение в атмосферу смены сезонов, что может стать отличным поводом для обсуждения с родителями.

Не упустите возможность подарить вашему ребенку чудесный опыт!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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