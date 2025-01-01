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Голодранцы и аристократы
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Спектакль Голодранцы и аристократы

Неаполитанская комедия с переодеваниями
Постановка
Театр комедии им. Акимова 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль от режиссера - лауреата премии «Золотая Маска» в Театре комедии им. Акимова

В Театре комедии им. Акимова премьера спектакля «Голодранцы и аристократы» по пьесе Густава Флабера. Это яркая комедия о социальных масках и притворстве, насыщенная юмором и сатирой.

Сюжет:

Молодой маркиз Эудженио Фаветти мечтает о браке с юной балериной, дочерью богатого нувориша Семмолоне. Однако его гордый отец, маркиз Фаветти-старший, категорически отказывается общаться с миллионщиком. Чтобы добиться благословения на брак, Эудженио решает прибегнуть к необычному плану: он нанимает бедных людей из трущоб, чтобы они сыграли роль аристократов.

Феличе и Паскуале, два безработных отца семейств, их скандальные жены и многочисленные дети с радостью принимают предложение стать фальшивыми маркизами и герцогами, даже если за это полагается лишь тарелка супа. Путаница и комические ситуации начинают нарастать, как только эта эксцентричная семья начинает внедряться в мир высоких кругов.

Режиссер и постановка:

Спектакль поставлен лауреатом национальной премии «Золотая Маска» Михаилом Бычковым. Он использует изобретательные шумовые эффекты кастрюль, шумовок, половников и сковородок, чтобы создать комичный и динамичный спектакль. Остроумные переодевания, обманы и разоблачения добавляют веселья и непредсказуемости.

Внимание:

Спектакль содержит сцены имитации табакокурения.

Не пропустите

«Голодранцы и аристократы» — это веселое и остроумное представление, которое с лёгкостью заставит зрителей смеяться и размышлять о социальных стереотипах. Не пропустите возможность увидеть, как комические недоразумения разворачиваются на сцене!

Режиссер
Михаил Бычков
В ролях
Владимир Миронов
Елизавета Кузьмина
Анна Саклакова
Стас Каблуков
Валерий Никитенко
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 августа
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 23 сентября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 7 октября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 4 ноября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
12:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽

Фотографии

Голодранцы и аристократы Голодранцы и аристократы Голодранцы и аристократы Голодранцы и аристократы Голодранцы и аристократы Голодранцы и аристократы Голодранцы и аристократы

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