Спектакль по пьесе Ивана Андреева в МХТ имени Чехова

Спектакль "Боюсь стать Колей" является постановкой по пьесе уральского драматурга Ивана Андреева. Эта работа уже успела завоевать признание: она победила в конкурсе "Евразия" и вошла в десятку лучших пьес 2016 года по итогам конкурса "Кульминация". На сцене МХТ пьеса прозвучала впервые на вечере цикла "Круг чтения", посвященном современной драматургии, и сразу привлекла внимание зрителей.

Сюжет и герой

Главный герой спектакля - молодой человек, который путешествует из Башкирии в Екатеринбург в плацкартном вагоне. В ходе своего пути он наблюдает за жизнью и описывает увиденное в письмах к своей невесте. Эта история, насыщенная юмором и отражающая повседневную реальность, делает её понятной и близкой каждому зрителю.

Режиссёрская задумка

Режиссёр Марина Брусникина, известная по своим успешным постановкам "Пролётный гусь" и "Сонечка", отмечает важность голосов нового поколения: "Иван Андреев – молодой талантливый автор. Мне кажется, это очень важно – слышать молодые голоса, знать, что новое поколение думает о нашей сегодняшней жизни".

Для кого этот спектакль?

Спектакль "Боюсь стать Колей" будет интересен любителям современной драматургии, а также тем, кто ценит искренние и правдивые истории о жизни. Не упустите возможность увидеть это яркое произведение, которое отражает нашу действительность через призму юмора и наблюдений.