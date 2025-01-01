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Ретро
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Киноафиша Ретро

Спектакль Ретро

Постановка
Театр Российской Армии 12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Лирическая мелодрама в звездном составе артистов

Лирическая и философская пьеса возвращает нас к важнейшей теме человеческих взаимоотношений. Главный герой, Николай Чмутиин, после смерти своей жены чувствует одиночество и тоску. Его дочь решает забрать его к себе, но отец остается одиноким и скучает. Тогда, вместе с зятем, она решает устроить для него свидание с тремя женщинами в один вечер, чтобы выбрать будущую невесту. Эти совершенно разные женщины с непохожими судьбами становятся необходимыми друг другу. Пьеса исследует, что значит быть человеком в старшем возрасте, когда уже не за что держаться, кроме идеалов и воспоминаний о прошлом.

Режиссер Галина Дубовская рассказывает, что одной из задач спектакля является разгадать название пьесы: что значит «Ретро» и кто такие «ретро люди». Она отмечает, что пьеса не только о прошлом, но и о людях, для которых идеализм и стремление к высшему предназначению являются главными жизненными ценностями. Главное внимание сосредоточено на старшем поколении, и в спектакле они предстоят как «уходящая натура». Это ретроспективный взгляд, который помогает понять ценности, которыми мы должны руководствоваться в будущем.

Творческий подход

Режиссер отмечает, что ключевым элементом спектакля является использование музыкального сопровождения, хореографии и сценографии. Художник-постановщик Анастасия Глебова и художник по костюмам Александра Борк создадут уникальную атмосферу на сцене, подчеркивая философскую составляющую произведения. Композитор Рубен Затикян и хореограф Ольга Якименко придадут спектаклю дополнительную глубину и динамичность, создавая тем самым мощную визуально-звуковую гармонию.

Артисты

В спектакле участвует звездный состав артистов, среди которых народная артистка РСФСР Алина Покровская, народный артист России Артём Каминский, заслуженная артистка России и Азербайджана Валентина Асланова, а также заслуженные артисты России Сергей Колесников, Людмила Татарова, артисты Софья Гуськова, Светлана Садковская, Елена Анисимова, Анна Киреева, Ольга Герасимова и Денис Кутузов.

Режиссер
Галина Дубовская
В ролях
Сергей Колесников
Людмила Татарова-Джигурда
Артем Каминский
Денис Кутузов
Софья Гуськова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00
22 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Ретро Ретро Ретро Ретро Ретро Ретро Ретро

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