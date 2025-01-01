Меню
Борис Березовский и Blues Doctors
Билеты от 2500₽
Борис Березовский и Blues Doctors

Борис Березовский и Blues Doctors

6+
6+
Билеты от 2500₽

О концерте

Три короля Блюза: концертная программа с участием легенды

Приглашаем вас на незабываемый концерт «3 Kings of The Blues», который пройдет в клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Это уникальное музыкальное событие подарит вам возможность насладиться творчеством одного из самых известных пианистов мира.

Энергия блюза

Концертная программа «Три короля Блюза» — это праздничный вечер, полный энергии и эмоций. Блюз, как жанр, имеет богатую историю и глубоко укоренился в культуре. Думаете, знаете о нем все? Узнайте, как тексты и мелодии пересекают границы и соединяют людей, вызывая настоящие чувства.

Что ожидать

На концерте вы услышите не только классические произведения блюза, но и уникальные интерпретации, которые сделают это выступление незабываемым. Каждый номер — это передача чувств, страсти и волнительных воспоминаний, которые воссоздает виртуоз на сцене.

Статья о культуре блюза

Забудьте о рутине и погрузитесь в мир блюза, который берет свои корни из афроамериканской музыкальной традиции. Сегодня блюз продолжает вдохновлять музыкантов по всему миру, а такие концерты, как этот, помогают сохранить его уникальное звучание.

Не упустите возможность стать частью этого варьирования эмоций и мастерства. «3 Kings of The Blues» — это больше, чем просто концерт; это настоящий праздник, который оставит яркие впечатления в ваших сердцах.

Январь
22 января четверг
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 2500 ₽

Фотографии

Борис Березовский и Blues Doctors Борис Березовский и Blues Doctors

