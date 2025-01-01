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Концерт у моря «Рок с симфоническим оркестром»
Киноафиша Концерт у моря «Рок с симфоническим оркестром»

Концерт у моря «Рок с симфоническим оркестром»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт рок-хитов в симфоническом исполнении в Севкабель Порту

Приглашаем вас на уникальный концерт «Рок с симфоническим оркестром у моря»! Это событие объединит величайшие рок-хиты с мастерством симфонического исполнения.

Захватывающая программа

В программе концерта звучат шедевры мирового рока из репертуара таких культовых групп, как Queen, AC/DC, Deep Purple, System of a Down, Europe, Nirvana, Metallica, Rammstein и Radiohead. Их музыка будет исполнена оркестром Dreamers Orchestra, который воссоздаст знакомые мелодии с новой, яркой интерпретацией.

Неповторимая атмосфера

Представьте, как под звуки «Nothing Else Matters» садится солнце, а гитарные риффы «Smells Like Teen Spirit» сливаются с шумом волн, создавая атмосферу настоящей свободы. Концерт пройдет в самом популярном городском пространстве, где открывается невероятный вид на море, добавляющий романтики и драйва к этому короткому, но яркому Питерскому лету.

Особый вечер

Когда загораются и гаснут огни, а скрипки и гитары стремятся в голубое небо, вы ощутите магию музыки. Этот концерт — не просто выступление, а настоящее шоу, в котором каждый аккорд наполнен душой и энергией.

Исполнители

Dreamers Orchestra — это коллектив, который воплощает в жизнь музыку величайших современных композиторов. Их выступления отличаются оригинальными партитурами и безупречным исполнением, делая каждое событие незабываемым.

Подарите себе и любимым

Не упустите возможность подарить себе и своим близким романтический вечер у моря! До встречи в Пространстве Севкабель Порт!

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Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Исткабель Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34
20:00 от 2100 ₽

Фотографии

Концерт у моря «Рок с симфоническим оркестром» Концерт у моря «Рок с симфоническим оркестром» Концерт у моря «Рок с симфоническим оркестром» Концерт у моря «Рок с симфоническим оркестром» Концерт у моря «Рок с симфоническим оркестром» Концерт у моря «Рок с симфоническим оркестром» Концерт у моря «Рок с симфоническим оркестром» Концерт у моря «Рок с симфоническим оркестром»

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