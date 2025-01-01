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Нокту
Билеты от 1200₽
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Нокту

16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Нокту: Новый Громкий Голос Альтернативного Хип-Хопа

Нокту — яркий представитель российской альтернативной хип-хоп сцены, родом из Уфы. Этот артист, известный своей агрессивной подачей, стал одним из самых заметных фрэшменов последних лет.

Карьера и Достижения

С 2023 года Нокту подписан на лейбл Hangov3r, основанный известным музыкантом Thomas Mraz. Хотя Нокту и считается новичком на сцене, его опыт в медийной сфере уже впечатляет. Он выступал на Live в Studio 21 и принимал участие в хип-хоп батлах на площадке Кубок МЦ. Его выступления привлекли внимание и набрали несколько сотен тысяч просмотров.

Информация о Билетах

Не упустите возможность увидеть Нокту вживую! Билеты можно приобрести на два типа входа:

  • Танцпол: вход в 19:00;
  • Fast Track: ранний вход в 18:40, что даст вам возможность занять лучшие места у сцены.

Приходите и станьте частью музыкального события, которое не оставит равнодушным ни одного поклонника хип-хоп культуры!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 декабря
Pravda Москва, Варшавское ш., 26, стр. 12
20:00 от 1200 ₽

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