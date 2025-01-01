Нокту — яркий представитель российской альтернативной хип-хоп сцены, родом из Уфы. Этот артист, известный своей агрессивной подачей, стал одним из самых заметных фрэшменов последних лет.
С 2023 года Нокту подписан на лейбл Hangov3r, основанный известным музыкантом Thomas Mraz. Хотя Нокту и считается новичком на сцене, его опыт в медийной сфере уже впечатляет. Он выступал на Live в Studio 21 и принимал участие в хип-хоп батлах на площадке Кубок МЦ. Его выступления привлекли внимание и набрали несколько сотен тысяч просмотров.
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