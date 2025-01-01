Меню
Богатые невесты
Киноафиша Богатые невесты

Спектакль Богатые невесты

Постановка
Новый драматический театр 16+
Продолжительность 1 час 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Дачные секреты и неожиданные встречи в трагикомедии Вячеслава Долгачева

Постановка «Подмосковные вечера» вновь приглашает зрителей в мир дачной жизни, где каждое лето собираются не только зажиточные горожане, но и их неожиданные знакомые. Эта комедия, наполненная ироничными ситуациями и глубокими эмоциями, поднимает важные вопросы о счастье и истинных ценностях.

Сюжет и персонажи

Действие спектакля разворачивается вокруг старого генерала, который снимает дачу для своей племянницы Валентины. Однако эта дача становится не просто местом отдыха, а ареной для раскрытия семейных тайн. Валентина оказывается воспитанницей, и на протяжении спектакля будут открываться неожиданные факты о её прошлом.

Встреча с молодым, но несколько эксцентричным служащим Цыплуновым приводит к тому, что судьбы всех обитателей дачи начинают меняться. Тонкий юмор и жизненные перипетии персонажей заставляют задуматься о том, что порой истинное счастье может быть ближе, чем кажется, и что самые богатые не всегда бывают самыми счастливыми.

Темы и идеи

Спектакль затрагивает важные темы человеческих отношений, социальных различий и поиска счастья. Смешение комедийных и трагических элементов делает его актуальным для зрителей, позволяя им увидеть себя в персонажах. Как же так получается, что самые обеспеченные оказываются беднее бедных? И действительно ли деньги приносят счастье?

Постановка обещает быть насыщенной и интересной, и каждый зритель сможет найти в ней что-то свое.

 

Режиссер
Вячеслав Долгачев
В ролях
Татьяна Кондукторова
Наталья Рассиева
Борис Шильманский
Николай Разуменко
Екатерина Демидова

25 октября
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
15:00 от 1200 ₽

Фотографии

Богатые невесты

