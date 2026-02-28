Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
В родном городе
Билеты от 1000₽
Киноафиша В родном городе

Спектакль В родном городе

Постановка
Студия театрального искусства 18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Военная драма в постановке Сергея Женовача

В Студии театрального искусства (СТИ) пройдет долгожданная премьера спектакля, созданного постоянной постановочной командой театра: режиссёр Сергей Женовач, художник Александр Боровский, художник по свету Дамир Исмагилов и композитор Григорий Гоберник. Спектакль затрагивает важную тему — истории молодых людей, для которых война стала неотъемлемой частью жизни. Это глубокая драма о их трудностях в поиске своего места в новой реальности после конфликта.

Сергей Женовач отмечает: «Виктор Некрасов — один из самых смелых и порядочных писателей. Его вторая повесть, после «В окопах Сталинграда», рассказывает о ребятах, для которых война стала смыслом жизни, и о том, как сложно найти себя после всех пережитых испытаний». Спектакль станет интересным для тех зрителей, кто ценит драматическую глубину и историческую тематику.

Юбилейный сезон театра

Эта работа приурочена ко 20-му, юбилейному сезону театра СТИ, что подчеркивает особую значимость премьеры для всей театральной команды и зрителей.

Купить билет на спектакль В родном городе

Помощь с билетами
Февраль
Март
Апрель
28 февраля суббота
19:00
Студия театрального искусства Москва, Станиславского, 21, стр. 7
от 1000 ₽
6 марта пятница
19:00
Студия театрального искусства Москва, Станиславского, 21, стр. 7
от 1000 ₽
22 марта воскресенье
19:00
Студия театрального искусства Москва, Станиславского, 21, стр. 7
от 1000 ₽
12 апреля воскресенье
19:00
Студия театрального искусства Москва, Станиславского, 21, стр. 7
от 1000 ₽
21 апреля вторник
19:00
Студия театрального искусства Москва, Станиславского, 21, стр. 7
от 1000 ₽

Фотографии

В родном городе В родном городе В родном городе В родном городе В родном городе В родном городе В родном городе

В ближайшие дни

Космические почемучки
0+
Детский
Космические почемучки
8 марта в 15:00 Театр марионеток
от 1800 ₽
Женитьба. Почти по Гоголю
0+
Комедия
Женитьба. Почти по Гоголю
21 мая в 19:00 Губернский театр
от 2000 ₽
Али-Баба и сорок разбойников
6+
Кукольный
Али-Баба и сорок разбойников
25 апреля в 15:00 Театр кукол им. Образцова
от 600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше