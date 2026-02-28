Спектакль В родном городе

Военная драма в постановке Сергея Женовача

В Студии театрального искусства (СТИ) пройдет долгожданная премьера спектакля, созданного постоянной постановочной командой театра: режиссёр Сергей Женовач, художник Александр Боровский, художник по свету Дамир Исмагилов и композитор Григорий Гоберник. Спектакль затрагивает важную тему — истории молодых людей, для которых война стала неотъемлемой частью жизни. Это глубокая драма о их трудностях в поиске своего места в новой реальности после конфликта.

Сергей Женовач отмечает: «Виктор Некрасов — один из самых смелых и порядочных писателей. Его вторая повесть, после «В окопах Сталинграда», рассказывает о ребятах, для которых война стала смыслом жизни, и о том, как сложно найти себя после всех пережитых испытаний». Спектакль станет интересным для тех зрителей, кто ценит драматическую глубину и историческую тематику.

Юбилейный сезон театра

Эта работа приурочена ко 20-му, юбилейному сезону театра СТИ, что подчеркивает особую значимость премьеры для всей театральной команды и зрителей.