Спектакль Лебединое озеро

Балет «Лебединое озеро» в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко

«Лебединое озеро» в постановке выдающегося хореографа Владимира Бурмейстера давно стало легендой московской сцены. Премьера спектакля состоялась в 1953 году, и с тех пор время не властно над этим шедевром.

Хореограф Владимир Бурмейстер сохранил в своей версии замечательный второй акт, созданный Львом Ивановым еще в XIX веке. Знаменитая картина появления белых лебедей, включая популярный танец маленьких лебедей, представлена в первозданном виде. В остальном версия Бурмейстера остается оригинальной и непревзойденной. Балет обрел четко выстроенную драматургию и глубокое философское звучание.

Успех на международной арене

В 1956 году «Лебединое озеро» было показано на гастролях театра в Париже. Успех оказался настолько велик, что Бурмейстер получил приглашение перенести свою постановку в Парижскую оперу. Спектакль шёл на ее сцене с 1960 года до конца 80-х.

Философия и поэзия балета

«Лебединое озеро» — это балет о любви и борьбе, где принц Зигфрид влюбляется в Одетту, заколдованную в лебедя. Композитор Пётр Чайковский создал музыку, которая стала классической. История затрагивает вечные темы, что делает её интересной для любителей как классического балета, так и музыки.