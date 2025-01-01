Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Лебединое озеро
Билеты от 3000₽
Киноафиша Лебединое озеро

Спектакль Лебединое озеро

Постановка
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко 6+
Продолжительность 190 минут
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О спектакле

Балет «Лебединое озеро» в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко

«Лебединое озеро» в постановке выдающегося хореографа Владимира Бурмейстера давно стало легендой московской сцены. Премьера спектакля состоялась в 1953 году, и с тех пор время не властно над этим шедевром.

Хореограф Владимир Бурмейстер сохранил в своей версии замечательный второй акт, созданный Львом Ивановым еще в XIX веке. Знаменитая картина появления белых лебедей, включая популярный танец маленьких лебедей, представлена в первозданном виде. В остальном версия Бурмейстера остается оригинальной и непревзойденной. Балет обрел четко выстроенную драматургию и глубокое философское звучание.

Успех на международной арене

В 1956 году «Лебединое озеро» было показано на гастролях театра в Париже. Успех оказался настолько велик, что Бурмейстер получил приглашение перенести свою постановку в Парижскую оперу. Спектакль шёл на ее сцене с 1960 года до конца 80-х.

Философия и поэзия балета

«Лебединое озеро» — это балет о любви и борьбе, где принц Зигфрид влюбляется в Одетту, заколдованную в лебедя. Композитор Пётр Чайковский создал музыку, которая стала классической. История затрагивает вечные темы, что делает её интересной для любителей как классического балета, так и музыки.

Купить билет на спектакль Лебединое озеро

Помощь с билетами
Январь
31 января суббота
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 3000 ₽

Фотографии

Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро

В ближайшие дни

Вредные привычки
16+
Драма
Вредные привычки
14 февраля в 19:00 Театр Эстрады
от 600 ₽
В гостях у Деда Мороза
0+
Детские елки Детский
В гостях у Деда Мороза
4 января в 17:00 Павильон №11 «Казахстан»
от 990 ₽
Ты будешь мой!
16+
Комедия Драма
Ты будешь мой!
7 февраля в 19:00 Окружной общественный центр им. Моссовета
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше