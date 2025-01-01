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Спектакль Цена

Постановка
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Драма в двух действиях Леонида Хейфеца

«Цена» — это камерная драма о прошлом, выборе и семейных конфликтах. Пьеса американского классика Артура Миллера погружает зрителей в сложные взаимоотношения двух братьев, разделенных временем, горечью утрат и непростыми жизненными решениями.

Сюжет

Полицейский Виктор, спустя 16 лет после смерти отца, решает продать сохранившуюся в доме мебель. Каждая вещь из обстановки — это свидетельство ушедшей эпохи, когда семья жила в достатке, а их мир казался незыблемым.

Вместе с женой Эстер Виктор вновь возвращается мыслями к юности, когда он мечтал заниматься наукой, но вынужден был отказаться от своих амбиций ради семьи. Напротив, его брат Уолтер, посвятивший себя хирургии, стал успешным, не разделяя этой ноши.

Братья впервые за много лет встречаются в отцовском доме, чтобы пересказать друг другу свои версии семейной истории. В их диалоге звучат упреки, обиды и попытки оправдать собственные поступки.

Сцену дополняет загадочная фигура оценщика, 90-летнего старика, чья личная история неожиданно переплетается с темой ценности вещей и жизни.

Темы спектакля

  • Цена выбора: что человек готов отдать ради своих близких?
  • Влияние прошлого на настоящее.
  • Конфликт поколений и непримиримость взглядов.
  • Материальное наследие как символ ушедшего времени.

Особенности постановки

  • Глубокая работа над образами, позволяющая актерам раскрыть сложные характеры и психологию героев.
  • Лаконичные декорации, создающие атмосферу воспоминаний и забытого дома.
  • Мастерский текст Артура Миллера, который задает вопросы, остающиеся актуальными для любой эпохи.

«Цена» — это спектакль, который заставляет задуматься о том, как мы оцениваем не только вещи, но и свои поступки, отношения и прожитую жизнь.

Режиссер
Леонид Хейфец
В ролях
Александр Андриенко
Татьяна Аугшкап
Виктор Запорожский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
19:00 от 1200 ₽
1 ноября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
19:00 от 1200 ₽

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