Блокадная мадонна
Постановка
Омский музыкальный театр 12+
Продолжительность 80 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Блокадная мадонна» — о жизни и творчестве Ольги Берггольц

Спектакль «Блокадная мадонна» рассказывает о жизни и творчестве поэтессы Ольги Берггольц в годы блокады Ленинграда. Эта постановка раскрывает важные моменты биографии Берггольц, чьи слова и стихи стали символом надежды для жителей осажденного города.

Музыка как средство выразительности

В спектакле будут звучать произведения таких советских композиторов, как Дмитрий Шостакович и Исаак Дунаевский. Их музыка великолепно дополняет поэтический текст и создает атмосферу времени, позволяя зрителю лучше понять переживания главной героини.

Организатор спектакля

Постановка реализуется Омским государственным музыкальным театром, известным своими музыкальными и драматическими работами. Этот театр славится высоким уровнем исполнения и нестандартными интерпретациями классических произведений.

Для кого этот спектакль?

Спектакль будет интересен любителям истории, поэзии и музыки. Он привлекает внимание к важным темам, связанным с человеческими переживаниями в условиях войны и блокады.

Январь
24 января суббота
14:30
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 500 ₽

Фотографии

Блокадная мадонна

