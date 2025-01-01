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Киноафиша Зойкина квартира

Спектакль Зойкина квартира

Постановка
Омский театр драмы 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль «Зойкина квартира» по М. Булгакову в Омской драме

Действие спектакля разворачивается в излюбленном месте Михаила Афанасьевича Булгакова — московской квартире. Главная героиня, деятельная гражданка, решает спасти от голодной смерти любимого человека и организует у себя публичный дом. Так возникает еще одна «нехорошая» квартира!

История спектакля

Спектакль «Зойкина квартира» стал участником областного конкурса-фестиваля «Лучшая театральная работа — 2003», где артист театра был удостоен специального приза жюри. В мае 2007 года Лицейский театр с этой постановкой был приглашен в Москву руководством Булгаковского дома, где спектакль был сыгран в стенах квартиры самого писателя.

Актерский состав

  • Егор Уланов
  • Игорь Костин
  • Юлия Пошелюжная
  • Олег Теплоухов
  • Мария Токарева
  • Александр Гончарук
  • Сергей Оленберг
  • Татьяна Филоненко
  • Ольга Беликова
  • Артём Ильин
  • Иван Курамов
  • Руслан Шапорин
  • Алина Заулицкая
  • Наталия Запивохина
  • Мария Макушева

Режиссура

Режиссером спектакля является Георгий Цхвирава, который смог привнести в постановку уникальную интерпретацию классического произведения.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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