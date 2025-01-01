Действие спектакля разворачивается в излюбленном месте Михаила Афанасьевича Булгакова — московской квартире. Главная героиня, деятельная гражданка, решает спасти от голодной смерти любимого человека и организует у себя публичный дом. Так возникает еще одна «нехорошая» квартира!
Спектакль «Зойкина квартира» стал участником областного конкурса-фестиваля «Лучшая театральная работа — 2003», где артист театра был удостоен специального приза жюри. В мае 2007 года Лицейский театр с этой постановкой был приглашен в Москву руководством Булгаковского дома, где спектакль был сыгран в стенах квартиры самого писателя.
Режиссером спектакля является Георгий Цхвирава, который смог привнести в постановку уникальную интерпретацию классического произведения.