Спектакль «Зойкина квартира» по М. Булгакову в Омской драме

Действие спектакля разворачивается в излюбленном месте Михаила Афанасьевича Булгакова — московской квартире. Главная героиня, деятельная гражданка, решает спасти от голодной смерти любимого человека и организует у себя публичный дом. Так возникает еще одна «нехорошая» квартира!

История спектакля

Спектакль «Зойкина квартира» стал участником областного конкурса-фестиваля «Лучшая театральная работа — 2003», где артист театра был удостоен специального приза жюри. В мае 2007 года Лицейский театр с этой постановкой был приглашен в Москву руководством Булгаковского дома, где спектакль был сыгран в стенах квартиры самого писателя.

Актерский состав

Егор Уланов

Игорь Костин

Юлия Пошелюжная

Олег Теплоухов

Мария Токарева

Александр Гончарук

Сергей Оленберг

Татьяна Филоненко

Ольга Беликова

Артём Ильин

Иван Курамов

Руслан Шапорин

Алина Заулицкая

Наталия Запивохина

Мария Макушева

Режиссура

Режиссером спектакля является Георгий Цхвирава, который смог привнести в постановку уникальную интерпретацию классического произведения.