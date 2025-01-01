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Отцы и дети
Киноафиша Отцы и дети

Спектакль Отцы и дети

Постановка
Пятый театр 16+
Режиссер Людмила Исмайлова
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Отцы и дети» в Пятом театре

Режиссер Людмила Исмайлова представляет современное прочтение классической пьесы «Отцы и дети». Это спектакль о важности каждого мгновения в нашей жизни, о любви и о том, как порой мы не замечаем простых, но значимых вещей.

Замысел постановки

Людмила Исмайлова делится своими размышлениями о спектакле: «Каждый, кто берется за такой материал, определяет для себя, о чем сегодня эта история. Мы делаем спектакль о том, как важно успеть жить. Не просто ставить цели и стремиться к ним, а проживать каждый день. Замечать множество важных вещей, которые кажутся не важными».

Суть конфликта

По словам режиссера, конфликт отцов и детей — это не что-то масштабное. «Каждый человек проходит жизненный путь, встречает пару, рожает детей, так или иначе повторяя путь своих родителей. У отцов и детей точно есть одно общее — любовь», — утверждает Исмайлова.

Что важно знать зрителю

Спектакль напоминает о том, что любовь придаёт смысл даже самым обыденным вещам. Важные моменты жизни — солнечный свет, запах цветов, голос матери — могут быть незамеченными в нашем стремительном мире. Это и есть основная идея спектакля: важно не только знать, но и чувствовать.

Не упустите возможность увидеть это глубокое и поучительное произведение в исполнении талантливых актеров Пятого театра. Спектакль «Отцы и дети» обещает стать настоящим событием на театральной сцене.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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18:30 от 650 ₽
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Фотографии

Отцы и дети Отцы и дети Отцы и дети Отцы и дети Отцы и дети Отцы и дети Отцы и дети Отцы и дети Отцы и дети Отцы и дети

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