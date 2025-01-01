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Мой дедушка был вишней
Киноафиша Мой дедушка был вишней

Спектакль Мой дедушка был вишней

Постановка
Омский театр драмы 12+
Режиссер Алена Устинова
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Мой дедушка был вишней» — трогательная история о семье и корнях

Приглашаем вас на моноспектакль «Мой дедушка был вишней», который погружает зрителей в теплую и немного грустную атмосферу жизни большой итальянской семьи. Эта история рассказывается через глаза маленького Тонино, который делится своими воспоминаниями о родных и их связи с вишневым деревом по имени Феличе.

Семейные ценности и связь поколений

Спектакль поднимает важные темы сохранения семейных ценностей и осознания своей принадлежности к роду. Каково это — чувствовать связь с предками и с землей, на которой ты вырос? Режиссура и игра актера создают атмосферу, в которой зритель может ощутить всю глубину этих вопросов.

Финал, который затрагивает сердца

Спектакль ведет к светлому финалу, который, однако, требует преодоления трудностей. Тонино возвращается в опустевший дом, где ему предстоит развести очаг и отстоять свое право на память о родных. Эта метафора о возвращении к истокам и важности семейных корней оставляет зрителей с надеждой и размышлениями.

Не пропустите уникальную постановку

Не упустите шанс увидеть этот эмоциональный моноспектакль, который, безусловно, оставит след в сердце каждого зрителя. «Мой дедушка был вишней» — это не просто история, это возможность переосмыслить свою связь с семьей и традициями.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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