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Близкие друзья
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Спектакль Близкие друзья

Три товарища на фоне Второй мировой 18+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Спектакль по повести Евгения Водолазкина «Лавр»

Этот спектакль основан на одноимённой повести одного из самых известных современных писателей России, Евгения Водолазкина. В основе произведения — история трёх друзей из Мюнхена: Ральфа, Ханса и Эрнестины, которые пытаются сохранить свою дружбу и любовь в условиях Второй мировой войны. Сюжет развивается на фоне жестокой реальности войны, которая уничтожает всё живое, но при этом сохраняет человеческие качества, такие как верность, сострадание и стремление к спасению.

Переплетение судеб в контексте Второй мировой войны
Один из главных героев, немецкий солдат, который участвовал в боевых действиях под Сталинградом, спустя много лет возвращается в Россию, чтобы пройти этот путь заново. Спектакль задаёт важные вопросы: как в условиях разрушительных войн сохраняется человечность, какие последствия войны остаются с человеком на всю жизнь, как мы относимся к тем, кто был на другой стороне фронта?

Глубокая человеческая драма
Режиссёр Сергей Сотников подчеркивает важность честности в постановке: «Для нашей страны Вторая мировая война — матрица боли, и мы до сих пор выкарабкиваемся из этого ужаса». Спектакль не избегает сложных вопросов: как мы, русские, смотрим на немцев, переживших войну? Как мы воспринимаем людей, которые были противниками, но в этих ужасных условиях также оставались людьми? Это не только история о войне, но и размышления о том, как формируется взгляд на людей с противоположной стороны конфликта и как важно сохранить способность к сочувствию и пониманию.

Режиссер
Сергей Сотников
В ролях
Даниил Пугаев
Ярослав Медведев
Алена Разживина
Павел Алексеев
Ульяна Лисицина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Близкие друзья Близкие друзья Близкие друзья Близкие друзья Близкие друзья Близкие друзья Близкие друзья Близкие друзья Близкие друзья Близкие друзья

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