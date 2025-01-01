Спектакль В гостях у барона Мюнхгаузена

Захватывающие истории барона Мюнхгаузена на сцене Мастерской Фоменко

В Мастерской Петра Фоменко состоится спектакль, основанный на приключениях барона Мюнхгаузена, созданного Рудольфом Эрихом Распе. Этот уникальный спектакль обещает увлекательные и забавные истории, что сделает его особенно привлекательным для юных зрителей.

Спектакль для всей семьи

Мюзикл сочетает элементы живого действия с волшебством и юмористическим повествованием. Спектакль будет интересен как детям, так и их родителям, тем, кто любит сказочные истории и оригинальные постановки.

Кто такой барон Мюнхгаузен?

Знаете ли вы, кто такой барон Мюнхгаузен? Это не только мифическая, но и историческая личность — Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхга́узен действительно жил в восемнадцатом веке. Обладая невероятной фантазией, он рассказывал о себе удивительные истории, которые позже стали народными сказками и литературными произведениями.

Особенность спектакля

Спектакль будет завораживать зрителей необычным сочетанием фактов и фантазии. Мы приглашаем вас в гости к барону Мюнхгаузену, где он расскажет несколько удивительных историй, произошедших с ним по приезде в Россию. Основой одной из них станет спор с бароном Трухининым — именно благодаря этому спору мы увидим множество ярких и комичных моментов.

Команда спектакля

Спектакль хранят в себе творческий дух активной команды:

Автор — Сергей Дьячковский

Режиссер-постановщик — Сергей Дьячковский

Художник-постановщик, художник по костюмам — Юлия Михеева

Художник по свету — Владислав Фролов

Композитор — Вячеслав Ахметзянов

Помощник режиссера — Юлия Камышева

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль и насладиться невероятными историями, которые перенесут вас в удивительный мир барона Мюнхгаузена!