Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
В гостях у барона Мюнхгаузена
Билеты от 1000₽
Киноафиша В гостях у барона Мюнхгаузена

Спектакль В гостях у барона Мюнхгаузена

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 6+
Продолжительность 50 минут без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Захватывающие истории барона Мюнхгаузена на сцене Мастерской Фоменко

В Мастерской Петра Фоменко состоится спектакль, основанный на приключениях барона Мюнхгаузена, созданного Рудольфом Эрихом Распе. Этот уникальный спектакль обещает увлекательные и забавные истории, что сделает его особенно привлекательным для юных зрителей.

Спектакль для всей семьи

Мюзикл сочетает элементы живого действия с волшебством и юмористическим повествованием. Спектакль будет интересен как детям, так и их родителям, тем, кто любит сказочные истории и оригинальные постановки.

Кто такой барон Мюнхгаузен?

Знаете ли вы, кто такой барон Мюнхгаузен? Это не только мифическая, но и историческая личность — Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхга́узен действительно жил в восемнадцатом веке. Обладая невероятной фантазией, он рассказывал о себе удивительные истории, которые позже стали народными сказками и литературными произведениями.

Особенность спектакля

Спектакль будет завораживать зрителей необычным сочетанием фактов и фантазии. Мы приглашаем вас в гости к барону Мюнхгаузену, где он расскажет несколько удивительных историй, произошедших с ним по приезде в Россию. Основой одной из них станет спор с бароном Трухининым — именно благодаря этому спору мы увидим множество ярких и комичных моментов.

Команда спектакля

Спектакль хранят в себе творческий дух активной команды:

  • Автор — Сергей Дьячковский
  • Режиссер-постановщик — Сергей Дьячковский
  • Художник-постановщик, художник по костюмам — Юлия Михеева
  • Художник по свету — Владислав Фролов
  • Композитор — Вячеслав Ахметзянов
  • Помощник режиссера — Юлия Камышева

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль и насладиться невероятными историями, которые перенесут вас в удивительный мир барона Мюнхгаузена!

Режиссер
Сергей Дьячковский
В ролях
Карэн Бадалов
Карэн Бадалов

Купить билет на спектакль В гостях у барона Мюнхгаузена

Помощь с билетами
Январь
7 января среда
14:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 1000 ₽
18 января воскресенье
14:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 1000 ₽
31 января суббота
14:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 1000 ₽

Фотографии

В гостях у барона Мюнхгаузена В гостях у барона Мюнхгаузена В гостях у барона Мюнхгаузена В гостях у барона Мюнхгаузена В гостях у барона Мюнхгаузена

В ближайшие дни

Цветы для Элджернона. 30 лет спустя
18+
Премьера Драма
Цветы для Элджернона. 30 лет спустя
24 января в 18:00 Модерн
от 2500 ₽
Когда ангелы шутят
12+
Комедия
Когда ангелы шутят
27 февраля в 14:00 Дворец на Яузе
от 3000 ₽
Гуси-лебеди
6+
Детский Кукольный
Гуси-лебеди
19 февраля в 11:00 Московский театр кукол
от 1200 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше