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Блистательный Санкт-Петербург
Киноафиша Блистательный Санкт-Петербург

Спектакль Блистательный Санкт-Петербург

Постановка
Омский театр драмы 16+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Блистательный Санкт-Петербург: поэтический спектакль на сцене Омской драмы

Приглашаем вас на уникальный спектакль, в котором будут звучать стихотворения выдающихся русских поэтов. В программе – произведения Николая Агнивцева, Осипа Мандельштама, Николая Гумилева, Саши Черного и Игоря Северянина. Это событие обещает стать настоящим праздником для ценителей поэзии и театра.

Творчество великих поэтов

Каждый из представленных авторов оставил свой уникальный след в русской литературе. Стихи Мандельштама восхищают глубиной мысли, Гумилев известен своими яркими образами, а творчество Черного сочетает иронию с тонкой лирикой. Агнивцев и Северянин, хоть и менее известны, не уступают в мастерстве своим более именитым коллегам.

Информация о спектакле

Спектакль пройдет в уютной атмосфере театра, где зрители смогут не только насладиться чтением стихов, но и погрузиться в мир, отражающий дух Санкт-Петербурга. Это город, который вдохновлял многих поэтов и художников, и в рамках нашего спектакля вы почувствуете его пульсацию.

Не пропустите!

Не упустите возможность провести вечер в компании великой поэзии! Билеты на спектакль уже в продаже. Подробности можно узнать на официальном сайте театра.

Режиссер
Георгий Цхвирава
В ролях
Олег Теплоухов
Леонид Калмыков
Егор Уланов
Виктория Сухинина
Светлана Широкова - фортепиано

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 21 октября
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
19:00

Фотографии

Блистательный Санкт-Петербург Блистательный Санкт-Петербург Блистательный Санкт-Петербург Блистательный Санкт-Петербург

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