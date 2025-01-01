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Яма
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Спектакль Яма

Постановка
Пятый театр 18+
Режиссер Людмила Исмайлова
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль «Яма» по Александру Куприну в Пятом театре Омска

Пятый театр Омска приглашает зрителей на спектакль, основанный на романе Александра Ивановича Куприна «Яма». Данная постановка обещает стать ярким событием театральной жизни города.

О спектакле

Режиссером спектакля выступила Людмила Исмаилова, известная своими глубокими интерпретациями классической литературы. В «Яме» она исследует сложные человеческие характеры и социальные конфликты, которые остаются актуальными и в наше время.

Интересные факты

  • Роман «Яма» был написан в 1909 году и является одной из самых значимых работ Куприна, в которой он затрагивает темы любви, страсти и человеческой судьбы.
  • Куприн, помимо прозы, также писал стихи и рассказывал о жизни простых людей, что делает его произведения особенно близкими и понятными зрителям.

Когда и где?

Не упустите возможность увидеть это замечательное представление! Спектакль пройдет в Пятом театре Омска. Следите за расписанием и приобретайте билеты заранее.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Фотографии

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