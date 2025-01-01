Спектакль Яма

Пятый театр Омска приглашает зрителей на спектакль, основанный на романе Александра Ивановича Куприна «Яма». Данная постановка обещает стать ярким событием театральной жизни города.
Режиссером спектакля выступила Людмила Исмаилова, известная своими глубокими интерпретациями классической литературы. В «Яме» она исследует сложные человеческие характеры и социальные конфликты, которые остаются актуальными и в наше время.
Не упустите возможность увидеть это замечательное представление! Спектакль пройдет в Пятом театре Омска. Следите за расписанием и приобретайте билеты заранее.