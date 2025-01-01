Спектакль «Яма» по Александру Куприну в Пятом театре Омска

Пятый театр Омска приглашает зрителей на спектакль, основанный на романе Александра Ивановича Куприна «Яма». Данная постановка обещает стать ярким событием театральной жизни города.

О спектакле

Режиссером спектакля выступила Людмила Исмаилова, известная своими глубокими интерпретациями классической литературы. В «Яме» она исследует сложные человеческие характеры и социальные конфликты, которые остаются актуальными и в наше время.

Интересные факты

Роман «Яма» был написан в 1909 году и является одной из самых значимых работ Куприна, в которой он затрагивает темы любви, страсти и человеческой судьбы.

Куприн, помимо прозы, также писал стихи и рассказывал о жизни простых людей, что делает его произведения особенно близкими и понятными зрителям.

Когда и где?

Не упустите возможность увидеть это замечательное представление! Спектакль пройдет в Пятом театре Омска. Следите за расписанием и приобретайте билеты заранее.