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Я убил царя
Киноафиша Я убил царя

Спектакль Я убил царя

Постановка
Пятый театр 18+
Возраст 18+

О спектакле

Театральная мистерия "Я убил царя" в Пятом театре

Режиссёр Евгения Константинова поднимает важные вопросы, актуальные для современного общества, в своем новом спектакле "Я убил царя". Она обращает внимание зрителей на нарастающее ожесточение людей друг к другу и равнодушие к жестокости, которое, к сожалению, становится нормой в нашем мире.

Константинова отмечает, что условия жизни, такие как нехватка денег и постоянный риск потери имущества, способствуют росту уровня стресса. В такой ситуации у людей просто не остается ни сил, ни времени на сострадание — ни к близким, ни к дальним. Это приводит к близорукости и потере способности задумываться о своих действиях и их последствиях.

«Нам нужно принимать быстрые решения и выживать», — говорит Константинов. Он выражает опасение, что в стремлении к выживанию мы можем переступить ту черту, за которой не сможем не то что защитить свои идеалы, но даже рассказывать о них следующим поколениям.

Эта глубокая и актуальная тема делает спектакль важным для зрителей, которые хотят не только увидеть художественное представление, но и задуматься о состоянии современного мира и своем в нем месте.

Не упустите возможность стать частью этого важного диалога на сцене.

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В других городах
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18:30
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
от 750 ₽

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