Спектакль Блин-молодец

На сцене появляются два веселых Скомороха, которые рассказывают удивительную сказочную историю. Пьеса создана по мотивам известной сказки «Крылатый, лохматый, масляный». Главные герои - Крылатый, представляющий Воробья, Лохматый, в роли Мышонка, и Масляный, конечно же, Блин.
Живут наши герои в уютной избушке и не знают горя. Однако их спокойная жизнь меняется с появлением Лисы, которая приносит сумятицу и приключения. Этот спектакль отличается яркостью и зажигательностью, наполнен песнями и танцами, что делает его незабываемым.
Особенностью постановки является вовлечение зрителей в действие. Скоморохи активно общаются с маленькими театралами, позволяя им стать полноценной частью сказочной истории. Это создает уникальную атмосферу и дарит незабываемые эмоции.
В спектакле используются красочные планшетные куклы, которые оживают на глазах у маленьких зрителей. Эти яркие и выразительные персонажи делают представление еще более увлекательным и захватывающим.
Приходите на спектакль, где веселые и неутомимые Скоморохи подарят вам хорошее настроение и положительные эмоции!