Спектакль Блин-молодец

Сказочная история со скоморохами по мотивам сказки «Крылатый, лохматый, масляный»

На сцене появляются два веселых Скомороха, которые рассказывают удивительную сказочную историю. Пьеса создана по мотивам известной сказки «Крылатый, лохматый, масляный». Главные герои - Крылатый, представляющий Воробья, Лохматый, в роли Мышонка, и Масляный, конечно же, Блин.

Живут наши герои в уютной избушке и не знают горя. Однако их спокойная жизнь меняется с появлением Лисы, которая приносит сумятицу и приключения. Этот спектакль отличается яркостью и зажигательностью, наполнен песнями и танцами, что делает его незабываемым.

Интерактивное участие зрителей

Особенностью постановки является вовлечение зрителей в действие. Скоморохи активно общаются с маленькими театралами, позволяя им стать полноценной частью сказочной истории. Это создает уникальную атмосферу и дарит незабываемые эмоции.

Яркие куклы на сцене

В спектакле используются красочные планшетные куклы, которые оживают на глазах у маленьких зрителей. Эти яркие и выразительные персонажи делают представление еще более увлекательным и захватывающим.

Приходите на спектакль, где веселые и неутомимые Скоморохи подарят вам хорошее настроение и положительные эмоции!