Блин-молодец
Киноафиша Блин-молодец

Спектакль Блин-молодец

Постановка
Театр кукол им. Владимира Былкова 0+
Режиссер Светлана Митюшина
Продолжительность 35 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Сказочная история со скоморохами по мотивам сказки «Крылатый, лохматый, масляный»

На сцене появляются два веселых Скомороха, которые рассказывают удивительную сказочную историю. Пьеса создана по мотивам известной сказки «Крылатый, лохматый, масляный». Главные герои - Крылатый, представляющий Воробья, Лохматый, в роли Мышонка, и Масляный, конечно же, Блин.

Живут наши герои в уютной избушке и не знают горя. Однако их спокойная жизнь меняется с появлением Лисы, которая приносит сумятицу и приключения. Этот спектакль отличается яркостью и зажигательностью, наполнен песнями и танцами, что делает его незабываемым.

Интерактивное участие зрителей

Особенностью постановки является вовлечение зрителей в действие. Скоморохи активно общаются с маленькими театралами, позволяя им стать полноценной частью сказочной истории. Это создает уникальную атмосферу и дарит незабываемые эмоции.

Яркие куклы на сцене

В спектакле используются красочные планшетные куклы, которые оживают на глазах у маленьких зрителей. Эти яркие и выразительные персонажи делают представление еще более увлекательным и захватывающим.

Приходите на спектакль, где веселые и неутомимые Скоморохи подарят вам хорошее настроение и положительные эмоции!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 2 октября
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
11:00 от 500 ₽
Ростов-на-Дону, 21 октября
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
11:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Остановка
18+
Драма
Остановка
5 сентября в 21:00 Линии
от 1500 ₽
Ах Астахова. Где свет приумножают. В атмосфере тысячи свечей
12+
Творческий вечер
Ах Астахова. Где свет приумножают. В атмосфере тысячи свечей
25 сентября в 19:00 Ростовский театр драмы им. Горького
от 1500 ₽
Принцесса на горошине
0+
Детский Кукольный
Принцесса на горошине
16 октября в 11:00 Театр кукол им. Владимира Былкова
от 500 ₽
