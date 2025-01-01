Меню
Black Box
Black Box

Спектакль Black Box

Постановка
Новый театр 16+
Режиссер Виталий Федоров
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 16+

О спектакле

Театральный эксперимент «Black box» в Новом театре

Спектакль «Black box» — это не просто постановка, это социальный эксперимент, призванный затронуть важные и порой непростые темы. Он предлагает зрителям возможность обсудить вопросы, которые волнуют каждого из нас. В этом уникальном формате продолжительность, содержание и эмоциональная окраска спектакля зависят исключительно от вас, зрителей.

Что вас ждет на спектакле

Зрители не смогут предсказать, как именно пройдет каждая конкретная сессия: будет ли она длинной или короткой, смешной или затрагивающей серьезные проблемы. Однако одно правило остается неизменным: атмосфера доброжелательности и терпимости к каждому участнику.

Обратите внимание, что действие проходит в полной темноте. Если вы испытываете дискомфорт в темных замкнутых пространствах, стоит подумать, стоит ли вам посещать этот спектакль. Перед началом вы будете приглашены оставить все светящиеся устройства, такие как телефоны, смарт-часы и брелки, в фойе. Это правило принципиально важно для создания нужной атмосферы и личного опыта участников.

Формат и возможности для зрителей

На спектакле зрители получают уникальную возможность поделиться своими думами в закрытой комнате. Здесь установлен микрофон с функцией измененного голоса, позволяющий каждому посетителю выразить свои переживания и волнения. При этом никто не увидит оратора и не сможет узнать его по голосу, что создает ауру безопасности и анонимности.

«Black box» — это шанс не просто стать зрителем, но и активным участником театрального диалога. Откройте свое сердце и дайте волю эмоциям в этом необычном пространстве.

Декабрь
17 декабря среда
19:00
Новый театр Воронеж, Фридриха Энгельса, 60
от 1000 ₽

