Деньги как из ведра
Киноафиша Деньги как из ведра

Спектакль Деньги как из ведра

Постановка
Театр «Кот» 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Неожиданные деньги: комедия абсурда во французском стиле 

«Лоранс и Брюно живут в самом центре Парижа. Их жизнь кажется идеальной: уютная квартирка, любимая работа, тихие соседи и домработница, обеспечивающая им полную стабильность. Однако их гармония оказывается под угрозой, когда на столе Брюно внезапно оказывается 100 евро. Это небольшая сумма, но вопрос «откуда?» начинает беспокоить супругов.

Ситуация осложняется, когда через неделю на полу оказывается 1420 евро, а вскоре они находят сумму, гораздо большую. Как распорядиться этими неожиданными средствами? Как они могут повлиять на их жизнь, которая была так тщательно распланирована? На что готовы пойти Лоранс и Брюно, чтобы разобраться с этой финансовой дилеммой?

Неожиданный поворот событий

Новая психологическая комедия абсурда, погружающая зрителей в атмосферу легкости и интеллектуального юмора, заставляет задуматься о настоящих ценностях и моральных дилеммах. Как далеко могут зайти люди, если деньги буквально падают им на голову?

О спектакле

Спектакль наполнен яркими персонажами и забавными ситуациями, что делает его идеальным выбором для вечера в театре. Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю, которая отражает не только комичные, но и серьезные аспекты человеческих отношений в условиях финансовой неопределенности.

Приходите на спектакль и погрузитесь в мир Лоранс и Брюно, где смех и глубокие переживания идут рука об руку!

Режиссер
Алексей Проскуряков
В ролях
Анастасия Проскурякова
Иван Подольский
Наталия Капранчикова
Ксения Курова
Дмитрий Орлов

Купить билет на спектакль

Расписание

В других городах

Воронеж, 11 сентября
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
19:00 от 1400 ₽

Фотографии

Деньги как из ведра Деньги как из ведра Деньги как из ведра Деньги как из ведра Деньги как из ведра

