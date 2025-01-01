Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Вафельное сердце», который перенесет вас в маленькую норвежскую деревеньку Щепки-Матильды. Здесь живут неугомонные друзья Лена и Трилле, чьи дни полны удивительных событий.
Каждое утро Лена и Трилле начинают с новых идей: они строят канатную дорогу, пытаются повторить подвиг Ноя, ищут девочке нового папу и спасают овец в горах. Их жизнь полна ссор и примирений, потерь и скорби, а порой они даже рискуют своими жизнями, спасая лошадь. В общем, скучать не придется!
Над всем этим тянется легкий сладкий аромат вафель. Для персонажей это не просто лакомство, а выражение любви и семейных ценностей, которое пронизывает весь спектакль.
«Вафельное сердце» будет интересно не только детям, но и взрослым, которые хотят вернуться хотя бы на несколько часов в волшебный мир детства.
Режиссер: Виктория Шаламова
Хореограф: Мария Фролова
Композитор: Елена Нежельская
Художник: Александра Макиева
Мария Фролова — мама Лены
Антон Веклич — папа Трилле
Ярослав Козлов — Трилле
Мария Конотоп — Лена
Олеся Галицына — Баба-Тетя
Никита Шершнев — Исаак
Дамир Миркамилов — дед
Виктория Шаламова — мама Трилле
Не упустите возможность посетить этот волшебный спектакль, который оставит в вашем сердце сладкий след детства!