Спектакль «Вафельное сердце» по книге Марии Парр: путешествие в мир детства

Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Вафельное сердце», который перенесет вас в маленькую норвежскую деревеньку Щепки-Матильды. Здесь живут неугомонные друзья Лена и Трилле, чьи дни полны удивительных событий.

Приключения в Щепках

Каждое утро Лена и Трилле начинают с новых идей: они строят канатную дорогу, пытаются повторить подвиг Ноя, ищут девочке нового папу и спасают овец в горах. Их жизнь полна ссор и примирений, потерь и скорби, а порой они даже рискуют своими жизнями, спасая лошадь. В общем, скучать не придется!

Аромат вафель как символ любви

Над всем этим тянется легкий сладкий аромат вафель. Для персонажей это не просто лакомство, а выражение любви и семейных ценностей, которое пронизывает весь спектакль.

Для кого этот спектакль?

«Вафельное сердце» будет интересно не только детям, но и взрослым, которые хотят вернуться хотя бы на несколько часов в волшебный мир детства.

Творческая группа

Режиссер: Виктория Шаламова

Хореограф: Мария Фролова

Композитор: Елена Нежельская

Художник: Александра Макиева

Действующие лица

Мария Фролова — мама Лены

Антон Веклич — папа Трилле

Ярослав Козлов — Трилле

Мария Конотоп — Лена

Олеся Галицына — Баба-Тетя

Никита Шершнев — Исаак

Дамир Миркамилов — дед

Виктория Шаламова — мама Трилле

Не упустите возможность посетить этот волшебный спектакль, который оставит в вашем сердце сладкий след детства!