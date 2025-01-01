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Вафельное сердце
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Спектакль Вафельное сердце

Постановка
Новый театр 6+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль «Вафельное сердце» по книге Марии Парр: путешествие в мир детства

Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Вафельное сердце», который перенесет вас в маленькую норвежскую деревеньку Щепки-Матильды. Здесь живут неугомонные друзья Лена и Трилле, чьи дни полны удивительных событий.

Приключения в Щепках

Каждое утро Лена и Трилле начинают с новых идей: они строят канатную дорогу, пытаются повторить подвиг Ноя, ищут девочке нового папу и спасают овец в горах. Их жизнь полна ссор и примирений, потерь и скорби, а порой они даже рискуют своими жизнями, спасая лошадь. В общем, скучать не придется!

Аромат вафель как символ любви

Над всем этим тянется легкий сладкий аромат вафель. Для персонажей это не просто лакомство, а выражение любви и семейных ценностей, которое пронизывает весь спектакль.

Для кого этот спектакль?

«Вафельное сердце» будет интересно не только детям, но и взрослым, которые хотят вернуться хотя бы на несколько часов в волшебный мир детства.

Творческая группа

Режиссер: Виктория Шаламова
Хореограф: Мария Фролова
Композитор: Елена Нежельская
Художник: Александра Макиева

Действующие лица

Мария Фролова — мама Лены
Антон Веклич — папа Трилле
Ярослав Козлов — Трилле
Мария Конотоп — Лена
Олеся Галицына — Баба-Тетя
Никита Шершнев — Исаак
Дамир Миркамилов — дед
Виктория Шаламова — мама Трилле

Не упустите возможность посетить этот волшебный спектакль, который оставит в вашем сердце сладкий след детства!

Режиссер
Виктория Шаламова
В ролях
Мария Фролова
Мария Конотоп
Артем Бучнев
Никита Шершнев
Олеся Галицына

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Воронеж, 30 июля
Новый театр Воронеж, Фридриха Энгельса, 60
19:00 от 1300 ₽
Воронеж, 29 августа
Новый театр Воронеж, Фридриха Энгельса, 60
19:00 от 1300 ₽

Фотографии

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