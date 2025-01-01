Меню
Призраки Додо или 13 историй о любви
Спектакль Призраки Додо или 13 историй о любви

Постановка
Театр «Кот» 16+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Откройте двери в мир призраков. Мистическая драма в театре "Кот"

Как много мистики в обыденном? Как много обыденного в мистике? Спектакль Театра Кот «Призраки Додо или 13 историй о любви», созданный под чутким руководством режиссера Сергея Аронина, приглашает зрителей погрузиться в атмосферу загадки и неземного.

Мистические вопросы

Этот спектакль исследует, есть ли жизнь после любви и любовь после жизни. Можно ли найти ответы на сокровенные вопросы, или они лишь порождают новые? Взаимосвязь между реальным и потусторонним заставляет зрителей задуматься о том, что окружает нас. Что скрыто за завесой привычного?

Призраки в нашем доме

А что делать, если вы живете в доме с приведениями? Что ждет нас за границей привычного мира? На сцене будут представлены 13 историй, каждая из которых открывает новую грань любви и утраты. Этот спектакль – не просто развлечение, а возможность задуматься о том, что мы иногда не замечаем.

Театрская команда

Сергей Аронин – имя, известное в театральных кругах. Он уже работал в таких театрах, как «Модерн», Театр им. Моссовета и Театр им. Пушкина. Его работы всегда отличаются глубоким пониманием человеческой природы и уникальным художественным стилем.

Приглашаем вас стать частью этого увлекательного путешествия. Подготовьтесь к сюрпризам, множеству эмоций и погружению в мир призраков и любви. Не упустите возможность узнать, что же на самом деле происходит за границами видимого!

Фотографии

Призраки Додо или 13 историй о любви Призраки Додо или 13 историй о любви Призраки Додо или 13 историй о любви Призраки Додо или 13 историй о любви

