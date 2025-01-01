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Әби/Бабушка
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Спектакль Әби/Бабушка

Постановка
Театральный проект 27 16+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Бабушка»: Путешествие в мир памяти и любви

Сердце постановки — Бабушка. Этот персонаж становится центром истории, которая развивается без единого слова. Все эмоции и события передаются через музыку, пластику и свет.

Сюжет и главные темы

Главный герой спектакля потерял себя и заблудился в жизни, не ощущая опоры. В моменты глубоких переживаний именно Бабушка приходит ему на помощь, помогая вспомнить важные моменты из прошлого.

Путешествие в воспоминания

Герой отправляется в путешествие по своим воспоминаниям, что позволяет ему ощутить собственное «я». Он начинает осознавать, кто он, откуда пришел и какие корни его питают. Благодаря мудрости и любви Бабушки он вновь обретает себя и уверенность в завтрашнем дне.

Интересные факты

Спектакль не только визуально впечатляет, но и заставляет задуматься о важных аспектах жизни. Показанная на сцене история напоминает о том, как важно помнить свои корни и ценить любовь близких. Мастера света и звука создают уникальную атмосферу, погружая зрителя в мир чувств и воспоминаний.

Не пропустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который затрагивает самые сокровенные аспекты человеческой души.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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