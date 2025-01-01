Спектакль Без названия

Ощущение тайны завораживает. Оно заставляет замереть в трепете ожидания, обостряет чувства и готовит к прыжку в неизвестность. Мы благодарны зрителям за неизменное доверие. Вместе с вами мы сохраняем высокий уровень качества спектаклей и профессиональное исполнение, стремясь продемонстрировать новое художественное видение и оригинальные сценические решения.
Эта премьера не станет исключением. Однако я хочу обозначить несколько правил:
«Я прошу вас принять наши правила игры и сохранить тайну спектакля даже после первых премьерных показов! Вы можете задаться вопросом: как такое возможно? Это театр, и я приглашаю вас стать частью нашего нового спектакля — хранителями тайны. Увидимся на закрытой премьере! Жду вас и доверяю!» — Юрий Грымов.