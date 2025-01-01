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Без названия
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Спектакль Без названия

16+
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Премьера «Без названия» в театре «Модерн»

Ощущение тайны завораживает. Оно заставляет замереть в трепете ожидания, обостряет чувства и готовит к прыжку в неизвестность. Мы благодарны зрителям за неизменное доверие. Вместе с вами мы сохраняем высокий уровень качества спектаклей и профессиональное исполнение, стремясь продемонстрировать новое художественное видение и оригинальные сценические решения.

Правила игры

Эта премьера не станет исключением. Однако я хочу обозначить несколько правил:

  • Название премьеры держится в строгом секрете.
  • Детали постановки сохраняются в тайне.
  • Вы можете ознакомиться с актерским составом, но без упоминания конкретных персонажей.
  • Вы доверяете театру «Модерн» и готовы разделить с нами рождение нового спектакля.

«Я прошу вас принять наши правила игры и сохранить тайну спектакля даже после первых премьерных показов! Вы можете задаться вопросом: как такое возможно? Это театр, и я приглашаю вас стать частью нашего нового спектакля — хранителями тайны. Увидимся на закрытой премьере! Жду вас и доверяю!» — Юрий Грымов.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 августа
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 4000 ₽
4 сентября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 3000 ₽
13 сентября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
18:00 от 4000 ₽
3 октября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 3000 ₽
11 октября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
18:00 от 3000 ₽
31 октября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 3000 ₽

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