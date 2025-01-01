Спектакль Без названия

Премьера «Без названия» в театре «Модерн»

Ощущение тайны завораживает. Оно заставляет замереть в трепете ожидания, обостряет чувства и готовит к прыжку в неизвестность. Мы благодарны зрителям за неизменное доверие. Вместе с вами мы сохраняем высокий уровень качества спектаклей и профессиональное исполнение, стремясь продемонстрировать новое художественное видение и оригинальные сценические решения.

Правила игры

Эта премьера не станет исключением. Однако я хочу обозначить несколько правил:

Название премьеры держится в строгом секрете.

Детали постановки сохраняются в тайне.

Вы можете ознакомиться с актерским составом, но без упоминания конкретных персонажей.

Вы доверяете театру «Модерн» и готовы разделить с нами рождение нового спектакля.

«Я прошу вас принять наши правила игры и сохранить тайну спектакля даже после первых премьерных показов! Вы можете задаться вопросом: как такое возможно? Это театр, и я приглашаю вас стать частью нашего нового спектакля — хранителями тайны. Увидимся на закрытой премьере! Жду вас и доверяю!» — Юрий Грымов.