Спектакль Лебединое озеро

Приглашение на "Лебединое озеро" от Русского классического театра балета

Русский классический театр балета приглашает вас на незабываемое представление — балет «Лебединое озеро» в двух актах. Либретто создано Мариусом Петипа по мотивам одноимённой сказки Эрнста Теодора Амадеуса Гофмана, а музыку к спектаклю написал великий композитор Пётр Чайковский.

История создания

«Лебединое озеро» — одно из самых знаменитых произведений в истории балета. Удивительно, но его премьера в Большом театре в 1877 году прошла весьма скромно. В это время балет не пользовался особым уважением среди серьёзных музыкантов, которые считали его искусством второго сорта.

Заказ на создание балета «Озеро лебедей» стал неожиданностью для Чайковского в 1875 году. Вдохновленный предложением и щедрым гонораром, композитор согласился. Однако первая постановка, осуществленная балетмейстером Венцелем Рейзингером, оказалась неудачной и не смогла завоевать зрительские симпатии.

Возрождение шедевра

Истинное возрождение «Лебединого озера» произошло более чем через двадцать лет. Музыка попала в руки двух выдающихся балетмейстеров — Мариуса Петипа и Льва Иванова. К сожалению, Чайковский не дожил до триумфа своего произведения. Впервые знаменитый белый акт балета был исполнен на вечере, посвящённом памяти композитора, в 1894 году.

Хореография лебединых сцен, созданная Львой Ивановым, стала настоящим шедевром. Спустя год, 15 января 1895 года, «Лебединое озеро» было показано на сцене Мариинского театра с дополненной хореографией Петипа. С тех пор балет не покидает ведущие театры мира и исполняется в разных редакциях, сохраняя свою актуальность и привлекательность.

Знаменитые исполнители

Двойная партия Одетты-Одиллии всегда была мечтой для каждой балерины. Первой исполнительницей этой роли в спектакле Петипа-Иванова стала Пьерина Леньяни, прославившаяся своим выдающимся мастерством и трюком — 32 фуэте. В XX веке на московской сцене блистали такие легенды, как Галина Уланова, Марина Семенова, Майя Плисецкая, Наталия Бессмертнова и Людмила Семеняка.

Сегодня «Лебединое озеро» продолжает вдохновлять артистов и позволяет им раскрыть все свои технические и артистические возможности. Художественный руководитель театра — Валентин Грищенко.

Не упустите возможность стать частью этого величественного зрелища!